У ТЦК відповіли, кого з мобілізованих не можуть відправити на фронт після навчання

Українські військові на фронті. Фото: УНІАН

В Україні деякі мобілізовані не можуть бути допущені до бойових дій, якщо вони не мають досвіду або не пройшли відповідні навчання. Стежити за тим, чи мають мобілізовані досвід бойових дій або базову загальновійськову підготовку повинен командир.

Про це пише видання NV.

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Зокрема йдеться про військовозобов'язаних, яких визнали обмежено придатними за станом здоров'я. Їх не можна залучати до бойових дій, як штурмовиків та морпіхів.

За Положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ вони в постанові ВЛК повинні отримати письмове підтвердження, які види служби для них є забороненими.

За словами керівника Кременчуцького районного ТЦК Мирослава Волкова, обмежено придатних направляють для проходження служби у тилові підрозділи.

"Таких посад не дуже багато, тому ми таких військовозобов'язаних мобілізовуємо мало. Проте наголошую — такий чоловік придатний до проходження служби, але з певними обмеженнями. Щоб не було плутанини. Такий військовозобов'язаний може бути мобілізований, якщо в якійсь військовій частині є потреба у такому спеціалісті", ― зауважив він.

Де не можуть служити обмежено придатні

Але про те, що обмежено придатні повинні проходити військову службу в тилових підрозділах, ніде не зазначається. Такі особи, яких визнано обмежено придатними до військової служби, не можуть бути в:

десантно-штурмових військах;

плавскладі;

морській піхоті;

спецспорудах (за винятком підрозділів забезпечення).

Місця, в яких може проходити службу така категорія мобілізованих

Проте мобілізовані, які обмежено придатні до служби, можуть служити в:

частинах (підрозділах) забезпечення;

ТЦК;

установах, організаціях;

навчальних закладах.

"Якщо місце, де вони можуть проходити службу знаходиться не в тилу, то немає ніяких заборон щодо того, щоб відправити таких військових на службу в частину, заклад чи організацію на фронті", — додали у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні серед чоловіків, які не мають броні та які ще не служать, 35% готові до мобілізації, коли вручать повістку.

Також офіцер Морської піхоти Збройних сил України Дмитро Іванов наголосив, що в Україні можливе посилення мобілізації, проте рішення щодо цього можуть не сподобатися українцям.