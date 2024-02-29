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Що потрібно для посилення мобілізації в Україні — відповідь морпіха ЗСУ

29 лютого 2024 09:29
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Що потрібно для посилення мобілізації в Україні — відповідь морпіха ЗСУ
Мобілізовані чоловіки на зборах. Фото: alamy.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Офіцер Морської піхоти Збройних сил України Дмитро Іванов заявив, що посилення мобілізації можливе, але це потребує непопулярних рішень, які можуть не сподобатися українцям. Військовий пропонує шукати способи збільшення чисельності армії через радикальні заходи.

Про це морський піхотинець написав на своїй сторінці у Facebook у середу, 28 лютого.

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Іванов розповів, що без змін у законодавстві можна сформувати п'ять нових бригад у Києві за один тиждень, якщо українські законодавці погодяться на непопулярні заходи.

"Наприклад, зобов'язати всіх чоловіків постійно носити із собою військово-обліковий документ і зробити так, щоб патрулі перевіряли ці документи на кожному кроці з ретельністю навчених вівчарок. Другий спосіб повторне проходження ВЛК всіма, хто знятий з військового обліку до 2022 року. Навіщо? Ну, тому що я дуже добре знаю, скільки коштувало зробити "білий квиток" до повномасштабки. І так, у кожного другого цей квиток липовий", — написав Іванов.

Морпіх критикує відсутність політичної волі для ухвалення термінових змін до закону про мобілізацію, відзначаючи саботаж з боку українського парламенту та перевагу прав тих, хто ухиляється від призову перед правами військових.

мобілізація
Повідомлення Дмитра Іванова. Фото: скриншот

Нагадаємо, юрист Крістіна Очкур повідомила, що у новій версії закону про мобілізацію є пункт про призов багатодітних чоловіків, які мають борги за аліментами.

Раніше боєць ЗСУ Микола Мельник в ефірі Новини.LIVE повідомив, що влада повинна мобілізувати, спираючись не на кількість призовників, а на їхню якість.

Верховна Рада
закон
ЗСУ
військовий призов
військові
мобілізація

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