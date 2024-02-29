Військові на вокзалі. Фото: Армія Inform

В Україні серед чоловіків, хто не має броні та ще не служить, 35% готові мобілізуватися, коли надійде повістка. Водночас 29,8% опитаних зовсім не готові.

Про це свідчать результати опитування дослідницької агенції Info Sapiens на замовлення Texty.org.ua щодо мобілізації.

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Скільки чоловіків готові мобілізуватися

Результати опитування свідчать, що загалом 35% чоловіків серед тих, хто не має броні та ще не служить, готові мобілізуватися, коли надійде повістка. З них 15,8% — повністю готові, а 19% — швидше готові, ніж ні.

При цьому 29,8% опитаних — зовсім не готові, 18,3% — швидше не готові, а 17,1% — не змогли відповісти.

Результати опитування. Фото: Texty.org.ua

Серед найпоширеніших причин, чому чоловіки хочуть іти на фронт:

бажання захистити свою сім'ю (32,7% таке твердження цілковито поділяють, 38,3% радше поділяють);

хочу мститися росіянам і вбивати ворога (відповідно 27,6 і 37%);

просто готові служити в Збройних силах, якщо прийде повістка (відповідно 15,9% і 34,6%);

втомило буденне життя (13,3% і 20,4%);

приваблює висока зарплата і стабільність доходів (8,9% і 24,1%).

Результати опитування. Фото: Texty.org.ua

Чоловіки також відповіли, чому не хочуть або бояться мобілізуватися. Це пов'язано з ризиком свого життя, невизначеністю строків служби, недостатнє матеріальне забезпечення, відсутність належного військового навчання, а ймовірність потрапити до "поганого" командира лякає більше, ніж полон.

Результати опитування. Фото: Texty.org.ua

Нагадаємо, нещодавно Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, скільки українців вірять у перемогу України у війні. За даними дослідження, 89% респондентів вірять, при цьому у травні 2022 року показник становив 95%.

Раніше опитування, проведене у Франції, показало, що більшість громадян підтримують продовження допомоги Україні. А опитування в Німеччині показало, що більшість німців не вірять у перемогу України у війні.