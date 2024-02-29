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Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

29 лютого 2024 13:24
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Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування
Військові на вокзалі. Фото: Армія Inform
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В Україні серед чоловіків, хто не має броні та ще не служить, 35% готові мобілізуватися, коли надійде повістка. Водночас 29,8% опитаних зовсім не готові.

Про це свідчать результати опитування дослідницької агенції Info Sapiens на замовлення Texty.org.ua щодо мобілізації.

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Скільки чоловіків готові мобілізуватися

Результати опитування свідчать, що загалом 35% чоловіків серед тих, хто не має броні та ще не служить, готові мобілізуватися, коли надійде повістка. З них 15,8% — повністю готові, а 19% —  швидше готові, ніж ні.

При цьому 29,8% опитаних — зовсім не готові, 18,3% — швидше не готові, а 17,1% — не змогли відповісти.

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Результати опитування. Фото: Texty.org.ua

Серед найпоширеніших причин, чому чоловіки хочуть іти на фронт:

  • бажання захистити свою сім'ю (32,7% таке твердження цілковито поділяють, 38,3% радше поділяють);
  • хочу мститися росіянам і вбивати ворога (відповідно 27,6 і 37%);
  • просто готові служити в Збройних силах, якщо прийде повістка (відповідно 15,9% і 34,6%);
  • втомило буденне життя (13,3% і 20,4%);
  • приваблює висока зарплата і стабільність доходів (8,9% і 24,1%).
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Результати опитування. Фото: Texty.org.ua

Чоловіки також відповіли, чому не хочуть або бояться мобілізуватися. Це пов'язано з ризиком свого життя, невизначеністю строків служби, недостатнє матеріальне забезпечення, відсутність належного військового навчання, а ймовірність потрапити до "поганого" командира лякає більше, ніж полон. 

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Результати опитування. Фото: Texty.org.ua

Нагадаємо, нещодавно Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, скільки українців вірять у перемогу України у війні. За даними дослідження, 89% респондентів вірять, при цьому у травні 2022 року показник становив 95%.

Раніше опитування, проведене у Франції, показало, що більшість громадян підтримують продовження допомоги Україні. А опитування в Німеччині показало, що більшість німців не вірять у перемогу України у війні.

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мобілізація
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фронт

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