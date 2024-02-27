Полковник ЗСУ розкрив особливості навчання мобілізованих новобранців

Заступник командира 23-го окремого батальйону спеціального призначення Дмитро Бутенко. Фото: radiosvoboda.org

Полковник ЗСУ Дмитро Бутенко розповів, що перед тим, як брати участь у боях, військові проходять серйозну підготовку, яка триває щонайменше три місяці. Військовослужбовців навчають досвідчені інструктори, які не один місяць були "на нулі", також їх відправляють за кордон.

Про це заступник командира 23-го окремого батальйону спеціального призначення розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Як проходять навчання мобілізованих новобранців

Бутенко розповів, що до них у батальйон не завжди приходять військовослужбовці з базовою загальною підготовкою, адже працює мобілізаційна директива і люди приходили просто з вулиці. В такому випадку їх відправляють на базову військову підготовку.

"Ми їх одразу відправляли на базову військову підготовку. Перед відправкою ми створили у себе групу інструкторів — це хлопці, які пройшли не один місяць на "нулі", мають досвід бойових дій. Вони дивляться, спілкуються, проводять тренування", — пояснює він.

Полковник також розповів, що базова військова підготовка проходить або в нас, або за кордоном. Водночас він наголосив, що закінчення цього курсу не означає готовності військових йти в бій. Далі за планом фахові навчання, щоб опанувати конкретну військову спеціальність.

"Після базової військової підготовки є якісь рекомендації, згідно з ними ми відправляємо хлопців вчитися на фах, опановувати військову спеціальність. У нас дуже багато військових спеціальностей: кулеметник, гранатометник, марксмен-снайпер, артилеристи — у нас артилерійська складова в батальйоні дуже сильна, зенітники, протитанкісти, оператори дронів, зв'язківці, радіорозвідники, хто завгодно", — розповідає Бутенко.

Лише після того, як вони пройшли фахову підготовку, відбувається процес бойового злагодження, щоб людина у колективі себе відчула, знала, вміла та працювала у різних умовах та складових. Цей процес також забирає певний час. За словами половника, все це займає щонайменше три місяці перед відправкою на бойові позиції і цього достатньо.

Нагадаємо, у новому законопроєкті про мобілізацію є введення обов'язкової загальновійськової підготовки або військової служби для деяких спеціальностей, зокрема для прокурорів.

Додамо, американські військові інструктори зможуть викладати в українських військових вищих навчальних закладах. Метою тестування такого проєкту стане виявлення потенційних лідерів, які згодом зможуть отримати звання молодшого офіцерського складу, наприклад сержанта.