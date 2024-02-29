В ТЦК ответили, кого из мобилизованных не могут отправить на фронт после обучения

Украинские военные на фронте. Фото: УНИАН

В Украине некоторые мобилизованные не могут быть допущены к боевым действиям, если они не имеют опыта или не прошли соответствующие учения. Следить за тем, имеют ли мобилизованные опыт боевых действий или базовую общевойсковую подготовку должен командир.

Об этом пишет издание NV.

Читайте также:

Кто из мобилизованных не может выполнять боевые задания на фронте

В частности речь идет о военнообязанных, которых признали ограниченно годными по состоянию здоровья. Их нельзя привлекать к боевым действиям, как штурмовиков и морпехов.

По Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ они в постановлении ВВК должны получить письменное подтверждение, какие виды службы для них запрещены.

По словам руководителя Кременчугского районного ТЦК Мирослава Волкова, ограниченно годных направляют для прохождения службы в тыловые подразделения.

"Таких должностей не очень много, поэтому мы таких военнообязанных мобилизуем мало. Однако подчеркиваю — такой мужчина пригоден к прохождению службы, но с определенными ограничениями. Чтобы не было путаницы. Такой военнообязанный может быть мобилизован, если в какой-то воинской части есть потребность в таком специалисте, ― отметил он.

Где не могут служить ограниченно пригодные

Но о том, что ограниченно годные должны проходить военную службу в тыловых подразделениях, нигде не указывается. Такие лица, признанные ограниченно годными к военной службе, не могут быть в.:

десантно-штурмовых войсках;

плавсоставах;

морской пехоте;

спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения).

Места, в которых может проходить службу такая категория мобилизованных

Однако мобилизованные, ограниченно пригодные к службе, могут служить в:

частях (подразделениях) обеспечения;

ТЦК;

учреждениях, организациях;

учебных заведениях.

"Если место, где они могут проходить службу, находится не в тылу, то нет никаких запретов на то, чтобы отправить таких военных на службу в часть, заведение или организацию на фронте", — добавили в материале.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине среди мужчин, у которых нет брони и которые еще не служат, 35% готовы к мобилизации, когда вручат повестку.

Также офицер Морской пехоты Вооруженных сил Украины Дмитрий Иванов отметил, что в Украине возможно усиление мобилизации, однако решения по этому поводу могут не понравиться украинцам.