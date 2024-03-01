У ТЦК Тернопільщини прокоментували смерть чоловіка в Бучачі

ТЦК та СП в Бучачі Тернопільської області. Фото: 20 хвилин

У Бучачі Тернопільської області у четвер, 29 лютого, в лікарні помер чоловік. Напередодні його кілька днів утримували в Територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.

Інцидент прокоментувала пресслужба Тернопільського ТЦК та СП у Facebook в п'ятницю, 1 березня.

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У військкоматі розповіли, що 27 лютого 49-ти річному громадянину раптово стало погано — у нього почалися судоми та він впав. Це сталося на території третього відділу Чортківського РТЦК та СП.

"Працівниками територіального центру комплектування була надана перша медична допомога і викликана карета швидкої допомоги", — уточнили в ТЦК.

Відомо, що потім його доставили до Бучацької міської лікарні із діагнозом: напад судом амнезії епілепсії.

"29.02.2024 він помер в приміщенні лікарні попередній діагноз епілепсія, судомний синдром", — додали в пресслужбі.

Наразі по даному факту проводиться розслідування.

Раніше ми писали, що поліція після прибуття в лікарню провела огляд тіла померлого та не виявила видимих ушкоджень чи слідів насильницької смерті.

Водночас місцеві повідомляли, що у чоловіка були поламані ребра, щелепа та синці над очима.

Крім того, спецпрокуратура у Тернополі почала перевірку щодо дії працівників ТЦК у Бучачі. Винним загрожує тюремне ув'язнення терміном від 8 до 12 років.