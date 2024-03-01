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Смерть чоловіка у ТЦК на Тернопільщині — прокуратура почала розслідування

1 березня 2024 07:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Смерть чоловіка у ТЦК на Тернопільщині — прокуратура почала розслідування
Військовозобов'язаний розмовляє з представниками ТЦК та СП. Ілюстративне фото: suspilne.media
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Спецпрокуратура у Тернополі почала перевірку щодо дії працівників Територіального центру комплектування, де втратив свідомість, а згодом помер у лікарні військовозобов’язаний. Винним загрожує тюремне ув'язнення терміном від 8 до 12 років.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону у п'ятницю, 1 березня. 

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У відомстві розповіли, що спеціалізована прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки влади чи службових повноважень. 

У разі виявлення підозрюваних їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. 

Що передувало 

Як відомо, у Бучацькому ТЦК помер 49-річний чоловік після кількаденного перебування у військкоматі. Повідомлялося, що він хворів на епілепсію, а на його тілі були забої та синці.

"Попередньо встановлено, що 25 лютого 2024 року цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив", — йдеться у повідомленні прокуратури.  

Через два дні, 27 лютого, близько 17 години, перебуваючи на території центру комплектування стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився — у нього почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою. 

Коли медики прибули на місце, вони констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. 

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Скриншот допису прокуратури у Facebook

Нагадаємо, раніше в Бучачі Тернопільської області, в приміщенні ТЦК СП помер чоловік, якого працівники викрали просто з вулиці. Через це містяни вийшли на акцію протесту. 

Крім того, нещодавно на Закарпатті працівники ТЦК та СП мобілізували 46-річного місцевого мешканця, в якого через енцефаліт паралізовано частину тіла

смерть
прокуратура
розслідування
мобілізація
ТЦК та СП

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