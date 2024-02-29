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На Тернопільщині чоловік помер після кількох днів перебування в ТЦК

29 лютого 2024 18:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Тернопільщині чоловік помер після кількох днів перебування в ТЦК
ТЦК та СП в Бучачі Тернопільської області. Фото: 20 хвилин
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Тернопільській області чоловіка кілька днів утримували в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Згодом його без свідомості доставили до лікарні, де він помер.

Про це повідомило місцеве видання 20 хвилин у четвер, 29 лютого.

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Чоловік помер після перебування у ТЦК на Тернопільщині

Як пише видання, 49-річний чоловік повідомив сестрі, що його забрав військкомат.

В Бучацькому ТЦК його тримали кілька днів, після чого чоловіка без свідомості доправили до лікарні каретою швидкої допомоги. Відомо, що він хворів на епілепсію.

За попередньою інформацією, медики діагностували у нього напад судом. Поліція після прибуття в лікарню провела огляд тіла померлого та не виявила видимих ушкоджень чи слідів насильницької смерті.

Водночас місцеві кажуть, що у чоловіка були поламані ребра, щелепа та синці над очима. 

Коментар поліції щодо смерті чоловіка

Очільник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко прокоментував інцидент щодо смерті чоловіка в Бучачі.

Він розповів, що відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з приміткою "природна смерть".

"В рамках розслідування цього кримінального провадження буде проведена повна, всебічна та об’єктивна перевірка з метою з’ясувати обставини  смерті чоловіка", — уточнив Зюбаненко.

За його словами, наразі слідчі опитують свідків, очевидців події, медиків та родичів померлого. 

Також для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу. 

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Скриншот допису Зюбаненка

Крім того, Telegram-канали публікують коментар місцевого активіста щодо смерті чоловіка.

Він стверджує, що зубів в чоловіка не було й до ТЦК, а ребра поломані також давно.

Люди вийшли на протест у Бучачі

Через смерть чоловіка у лікарні Бучача після перебування в ТЦК місцеві вирішили вийти на протест.

"Чого наші чоловіки не можуть вийти в місто, бо їх скрутять і повезуть догори", — заявляють вони.

Натовп невдоволений "поясненнями" від ТЦК та вимагає розслідування справи за вбивством чоловіка. Громадяни вважають, що у військкоматі його нібито побили до смерті.

Нагадаємо, у Миколаївській області працівники ТЦК та СП нібито побили чоловіка. Наразі цей факт перевіряє поліція регіону.

Також ми писали, що у Харкові чоловік намагався втекти від нібито співробітників військкомату. Однак ті його наздогнали, а потім побили.

Тернопільська область
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП

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