На Тернопільщині чоловік помер після кількох днів перебування в ТЦК
У Тернопільській області чоловіка кілька днів утримували в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Згодом його без свідомості доставили до лікарні, де він помер.
Про це повідомило місцеве видання 20 хвилин у четвер, 29 лютого.
Чоловік помер після перебування у ТЦК на Тернопільщині
Як пише видання, 49-річний чоловік повідомив сестрі, що його забрав військкомат.
В Бучацькому ТЦК його тримали кілька днів, після чого чоловіка без свідомості доправили до лікарні каретою швидкої допомоги. Відомо, що він хворів на епілепсію.
За попередньою інформацією, медики діагностували у нього напад судом. Поліція після прибуття в лікарню провела огляд тіла померлого та не виявила видимих ушкоджень чи слідів насильницької смерті.
Водночас місцеві кажуть, що у чоловіка були поламані ребра, щелепа та синці над очима.
Коментар поліції щодо смерті чоловіка
Очільник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко прокоментував інцидент щодо смерті чоловіка в Бучачі.
Він розповів, що відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з приміткою "природна смерть".
"В рамках розслідування цього кримінального провадження буде проведена повна, всебічна та об’єктивна перевірка з метою з’ясувати обставини смерті чоловіка", — уточнив Зюбаненко.
За його словами, наразі слідчі опитують свідків, очевидців події, медиків та родичів померлого.
Також для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу.
Крім того, Telegram-канали публікують коментар місцевого активіста щодо смерті чоловіка.
Він стверджує, що зубів в чоловіка не було й до ТЦК, а ребра поломані також давно.
Люди вийшли на протест у Бучачі
Через смерть чоловіка у лікарні Бучача після перебування в ТЦК місцеві вирішили вийти на протест.
"Чого наші чоловіки не можуть вийти в місто, бо їх скрутять і повезуть догори", — заявляють вони.
Натовп невдоволений "поясненнями" від ТЦК та вимагає розслідування справи за вбивством чоловіка. Громадяни вважають, що у військкоматі його нібито побили до смерті.
Нагадаємо, у Миколаївській області працівники ТЦК та СП нібито побили чоловіка. Наразі цей факт перевіряє поліція регіону.
Також ми писали, що у Харкові чоловік намагався втекти від нібито співробітників військкомату. Однак ті його наздогнали, а потім побили.
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