На Закарпатті ТЦК мобілізували паралізованого чоловіка — деталі скандалу

Призовник на ВЛК. Фото ілюстративне: ООТЦК та СП/Facebook

В Хусті на Закарпатті працівники ТЦК та СП мобілізували 46-річного місцевого мешканця Олександра Мартиненка, в якого через енцефаліт паралізовано частину тіла. Через заяву колишньої дружини до Держбюро розслідувань та в комітет Верховної Ради з прав людини, спеціальна антикорупційна прокуратура призначила йому додаткову медкомісію.

Про це інформує Zaxid.net.

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Як заявила виданню, ексдружина Мартиненка, Анна Либа, про мобілізацію колишнього чоловіка дізналася 20 лютого, коли його вже доправили у Львів.

"Він сказав, що знаходиться в учбовому центрі, та попросив допомогти з пошуком лікаря-невропатолога. Говорив сплутано, адже після перенесеного у 2018 році енцефаліту досі має ускладнення — перекошене обличчя, права рука й нога погано працюють. Сказав, що 20 січня в Хусті його витягнули з машини та доставили у ТЦК. На коридорі були люди в балаклавах, які почали водити його по кабінетах, затягнули у підвал, в якому нібито знаходилася військово-лікарська комісія. Там взяли у нього кров з пальця і відібрали телефон. За три дні він вже був у навчальному центрі у Львові", — сказала жінка.

Заява жінки до Дмитра Лубінця. Джерело: Zaxid.net

Жінка додала, що під час навчань Мартиненко скаржився на погане самопочуття та високу температуру.

"Олександр скинув мені висновок ВЛК з 11 підписами лікарів і сказав, що жодного з них не бачив в обличчя. Де він зараз знаходиться, не знаю, бо перестав зі мною спілкуватися. Але пам’ятаю, що в останніх розмовах питав у мене, чи не переживаю за себе і нашу спільну дитину", — розповіла Анна Либа.

Вчора ДБР зареєструвало звернення жінки, а в Закарпатському обласному ТЦК СП скандал досі не коментують. Водночас речниця САП у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко заявила в коментарі "Суспільному мовленню", що після розголосу у ЗМІ відомство ухвалило рішення направити Мартиненка на проходження додаткової ВЛК для підтвердження діагнозу.

Нагадаємо, раніше в Бучачі Тернопільської області, в приміщенні ТЦК СП помер чоловік, якого працівники викрали просто з вулиці. Через це містяни вийшли на акцію протесту.

Водночас у Миколаївській області працівники ТЦК СП нібито побили чоловіка. Але під час розголосу події, місцеві заявили, що чоловік вживає алкоголь та не платить аліменти.