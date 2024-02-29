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На Закарпатті ТЦК мобілізували паралізованого чоловіка — деталі скандалу

29 лютого 2024 19:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Закарпатті ТЦК мобілізували паралізованого чоловіка — деталі скандалу
Призовник на ВЛК. Фото ілюстративне: ООТЦК та СП/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Хусті на Закарпатті працівники ТЦК та СП мобілізували 46-річного місцевого мешканця Олександра Мартиненка, в якого через енцефаліт паралізовано частину тіла. Через заяву колишньої дружини до Держбюро розслідувань та в комітет Верховної Ради з прав людини, спеціальна антикорупційна прокуратура призначила йому додаткову медкомісію.

Про це інформує Zaxid.net.

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Як заявила виданню, ексдружина Мартиненка, Анна Либа, про мобілізацію колишнього чоловіка дізналася 20 лютого, коли його вже доправили у Львів.

"Він сказав, що знаходиться в учбовому центрі, та попросив допомогти з пошуком лікаря-невропатолога. Говорив сплутано, адже після перенесеного у 2018 році енцефаліту досі має ускладнення — перекошене обличчя, права рука й нога погано працюють. Сказав, що 20 січня в Хусті його витягнули з машини та доставили у ТЦК. На коридорі були люди в балаклавах, які почали водити його по кабінетах, затягнули у підвал, в якому нібито знаходилася військово-лікарська комісія. Там взяли у нього кров з пальця і відібрали телефон. За три дні він вже був у навчальному центрі у Львові", — сказала жінка.

На Закарпатті ТЦК мобілізували паралізованого чоловіка — деталі скандалу
Заява жінки до Дмитра Лубінця. Джерело: Zaxid.net

Жінка додала, що під час навчань Мартиненко скаржився на погане самопочуття та високу температуру.

"Олександр скинув мені висновок ВЛК з 11 підписами лікарів і сказав, що жодного з них не бачив в обличчя. Де він зараз знаходиться, не знаю, бо перестав зі мною спілкуватися. Але пам’ятаю, що в останніх розмовах питав у мене, чи не переживаю за себе і нашу спільну дитину", — розповіла Анна Либа.

Вчора ДБР зареєструвало звернення жінки, а в Закарпатському обласному ТЦК СП скандал досі не коментують. Водночас речниця САП у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко заявила в коментарі "Суспільному мовленню", що після розголосу у ЗМІ відомство ухвалило рішення направити Мартиненка на проходження додаткової ВЛК для підтвердження діагнозу.

Нагадаємо, раніше в Бучачі Тернопільської області, в приміщенні ТЦК СП помер чоловік, якого працівники викрали просто з вулиці. Через це містяни вийшли на акцію протесту. 

Водночас у Миколаївській області працівники ТЦК СП нібито побили чоловіка. Але під час розголосу події, місцеві заявили, що чоловік вживає алкоголь та не платить аліменти. 

скандал
Україна
Закарпаття
Кримінал
мобілізація
ТЦК та СП

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