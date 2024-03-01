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В ТЦК Тернопольщины прокомментировали смерть мужчины в Бучаче

1 марта 2024 16:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ТЦК Тернопольщины прокомментировали смерть мужчины в Бучаче
ТЦК и СП в Тернополе. Фото: 20 минут
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Бучаче Тернопольской области в четверг, 29 февраля, в больнице скончался мужчина. Накануне его несколько дней удерживали в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Инцидент прокомментировала пресс-служба Тернопольского ТЦК и СП в Facebook в пятницу, 1 марта.

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В военкомате рассказали, что 27 февраля 49-летнему гражданину внезапно стало плохо — у него начались судороги и он упал. Это произошло на территории третьего отдела Чертковского РТЦК и СП.

"Работниками территориального центра комплектования была оказана первая медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи", — уточнили в ТЦК.

Известно, что затем он был доставлен в Бучацкую городскую больницу с диагнозом: нападение судорог амнезии эпилепсии.

"29.02.2024 он скончался в помещении больницы предварительный диагноз эпилепсия, судорожный синдром", — добавили в пресс-службе.

По данному факту проводится расследование.

Ранее мы писали, что после прибытия в больницу полиция провела осмотр тела умершего и не обнаружила видимых повреждений или следов насильственной смерти.

В то же время местные сообщали, что у мужчины были поломаны ребра, челюсть и синяки над глазами.

Кроме того, спецпрокуратура в Тернополе начала проверку действия работников ТЦК в Бучаче. Виновным грозит тюремное заключение на срок от 8 до 12 лет.

смерть
Тернопольская область
военкомат
ТЦК и СП
военнообязанные

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