У Сухопутних військах розповіли, як навчатимуть щойно мобілізованих чоловіків
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк розповів як в Україні будуть готувати до війни щойно мобілізованих чоловіків. За його словами, їх повинні навчати інструктори з бойовим досвідом.
Про це Павлюк заявив в ефірі телемарафону.
Підготовка мобілізованих
Павлюк зауважив, що навчання під час війни є непростим процесом. Як відомо, на початку повномасштабної війни в деякі з навчальних центрів за день прилітало по 20-30 ракет.
Тому наразі Україна змушена розосередити війська по всій території, через що потужності навчальних центрів повністю використовувати не можуть.
"Вчити людей мають військові з бойовим досвідом, вони більше розуміють реальність та потреби війни", — сказав Командувач Сухопутних військ.
Він зазначив, що інструкторів без бойового досвіду відправляють на фронт для його здобуття та наголосив, що для перемоги у війні армії необхідні підготовлені та навчені резерви.
"Ми робимо все, щоб зберегти людей, це не завжди виходить, війна дуже жорстока. Бригади відновлюють за три місяці, і вони знову будуть готові до виконання завдань", — додав Павлюк.
Раніше спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, чи можна вважати мобілізацію в Україні успішною.
Також дані дослідження Texty.org.ua свідчать про те, що в Україні залишилось ще майже п'ять мільйонів військовозобов'язаних, яких можна забрати до війська.
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