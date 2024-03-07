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У Сухопутних військах розповіли, як навчатимуть щойно мобілізованих чоловіків

7 березня 2024 10:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Сухопутних військах розповіли, як навчатимуть щойно мобілізованих чоловіків
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк. Фото: Радіо Свобода
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк розповів як в Україні будуть готувати до війни щойно мобілізованих чоловіків. За його словами, їх повинні навчати інструктори з бойовим досвідом.

Про це Павлюк заявив в ефірі телемарафону.

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Підготовка мобілізованих

Павлюк зауважив, що навчання під час війни є непростим процесом. Як відомо, на початку повномасштабної війни в деякі з навчальних центрів за день прилітало по 20-30 ракет.

Тому наразі Україна змушена розосередити війська по всій території, через що потужності навчальних центрів повністю використовувати не можуть. 

"Вчити людей мають військові з бойовим досвідом, вони більше розуміють реальність та потреби війни", — сказав Командувач Сухопутних військ.

Він зазначив, що інструкторів без бойового досвіду відправляють на фронт для його здобуття та наголосив, що для перемоги у війні армії необхідні підготовлені та навчені резерви.

"Ми робимо все, щоб зберегти людей, це не завжди виходить, війна дуже жорстока. Бригади відновлюють за три місяці, і вони знову будуть готові до виконання завдань", — додав Павлюк.

Раніше спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, чи можна вважати мобілізацію в Україні успішною.

Також дані дослідження Texty.org.ua свідчать про те, що в Україні залишилось ще майже п'ять мільйонів військовозобов'язаних, яких можна забрати до війська.

ЗСУ
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані

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