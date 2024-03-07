В Сухопутных войсках рассказали, как будут обучать только что мобилизованных мужчин

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк. Фото: Радио Свобода

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк рассказал как в Украине будут готовить к войне только что мобилизованных мужчин. По его словам, их должны обучать инструкторы с боевым опытом.

Об этом Павлюк заявил в эфире телемарафона.

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Подготовка мобилизованных

Павлюк отметил, что обучение во время войны является непростым процессом. Как известно, в начале полномасштабной войны в некоторые из центров обучения в день прилетало по 20-30 ракет.

Поэтому Украина вынуждена рассредоточить войска по всей территории, из-за чего мощности учебных центров полностью использовать не могут.

"Учить людей должны военные с боевым опытом, они больше понимают реальность и потребности войны", — сказал Командующий Сухопутными войсками.

Он отметил, что инструкторов без боевого опыта отправляют на фронт для его получения и подчеркнул, что для победы в войне армии необходимы подготовленные и обученные резервы.

"Мы делаем все, чтобы сохранить людей, это не всегда получается, война очень жестокая. Бригады восстанавливают через три месяца, и они снова будут готовы к выполнению задач", — добавил Павлюк.

Ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, можно ли считать мобилизацию в Украине успешной.

Также данные исследования Texty.org.ua свидетельствуют о том, что в Украине осталось еще около пяти миллионов военнообязанных, которых можно забрать в армию.