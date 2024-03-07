В "Азові" розповіли, які спеціалісти потрібні бійцям на передовій

Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої ряди фахівців багатьох спеціалізацій, серед них — танкісти та водії-механіки танців. До їхніх обов'язків входить технічне обслуговування танка та проведення планово-попереджувальних оглядів машини.

Відповідна вакансія опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот вакансії танкіста в "Азові"

Що потрібно робити танкістам в "Азові"

Серед вимог до кандидатів на посаду танкіста в полку "Азов" зазначено:

технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та, за потреби, її ремонту;

безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;

запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.

Крім того, до кандидатів є ще низка вимог:

досвід керування гусеничною технікою (трактором, комбайном);

досвід військової служби;

фізична та психологічна витривалість;

готовність до довгого перебування у закритому просторі;

уважність, обережність, швидка реакція на зміни обставин;

стресостійкість;

мотивація нищити ворога;

готовність працювати в зоні активних бойових дій.

Що пропонує "Азов"

Натомість азовці пропонують гідно заробітну плату у розмірі від 25 до 125 тисяч гривень. У випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 грн за день.

А також:

офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій.

Нагадаємо, що "Азов" шукає логістів з досвідом роботи в цій сфері, високою організованістю. Крім того, треба бути ініціативним та допомагати іншим.

Також "азовці" потребують саперів зі знанням мінно-вибухової сфери та досвідом.