У Раді відповіли, хто може отримати бронь від мобілізації

Народний депутат Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

Народний депутат України Федір Веніславський повідомив про попереднє рішення Комітету обмежити право керування транспортом для ухилянтів. Однак пропозиція щодо блокування фінансових активів та рахунків таких осіб була відхилена комітетом. Також нардеп розповів, хто може отримати бронь від мобілізації.

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна в п'ятницю, 1 березня.

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Веніславський повідомив, що, ймовірно, буде збільшено штрафи за ухилення від мобілізації та наголосив, що обмеження на виїзд за межі країни для військовозобов'язаних чоловіків уже встановлені у чинному законодавстві.

"Додатково це регулювати у новому законі, на наш погляд, немає потреби. У законі України про затвердження указу Президента України про введення воєнного стану ми це врегулювали й так", — додав нардеп.

Хто може отримати бронь від мобілізації

Веніславський розповів про деталі бронювання від мобілізації, яке поширюватиметься не лише на державних службовців, співробітників правоохоронних органів та працівників оборонно-промислового комплексу, а й на інші категорії громадян.

"Ми дійшли консенсусу, що бронювання зберігатиметься для тих осіб, діяльність яких в економічній сфері критична для функціонування держави та органів державної влади, органів місцевого самоврядування, життєдіяльності населення. Але це докладно визначатиметься постановою Кабінету міністрів", — сказав Веніславський.

Нардеп додав, що у законопроєкті уточнюється, що до 50% військовозобов'язаних серед держслужбовців категорій Б і В можуть бути заброньовані, а також будуть передбачені особливі умови для суддів та прокурорів, щоб запобігти їхній залежності від зовнішнього впливу та забезпечити безперервність роботи судової та правоохоронної систем.

Нагадаємо, експерт Олексій Антипочів заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію може спричинити колапс у територіальних центрах комплектування. За його оцінками, загалом під мобілізацію можуть потрапити близько восьми мільйонів українців.

Раніше Антипович заявив, що українці можуть бути обурені після ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Проте, найімовірніше, вони не вийдуть із масовими протестами на вулицю.