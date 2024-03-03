Смерть после визита в ТЦК в Тернополе — соседи рассказали о загадочных обстоятельствах

Мужчина проходит медицинскую комиссию в военкомате. Фото: report.if.ua

Полиция Тернопольской области проводит расследование в связи со странной смертью 49-летнего местного жителя, который был доставлен в больницу в бессознательном состоянии из ТЦК города Бучач. Соседи умершего рассказали о загадочных обстоятельствах смерти военнообязанного.

Об этом сообщило издание ТСН.ua в воскресенье, 3 марта.

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Согласно заявлению пресс-службы Главного управления ЧП в Тернопольской области, первоначальная медицинская диагностика указывает на эпилепсию у покойного.

Правоохранители говорят, что при осмотре тела покойного не было обнаружено никаких видимых физических травм или признаков насильственной смерти.

"Для установления причины смерти тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу", — сообищили в полиции Тернопольской области.

Полиция также уточнила, что информация о трагедии была занесена в Единый реестр досудебных расследований согласно части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, касающейся умышленного убийства, с пометкой "Естественная смерть".

Что говорят соседи погибшего

По информации ТСН.ua, умерший был жителем деревни Медведевцы Тернопольской области и в последнее время проживал там один.

По словам старосты села Медведевцы, два года назад он получил повестку и прошел медицинскую комиссию, но из-за диагностированной эпилепсии, был отправлен обратно домой.

"Как он снова оказался в ТЦК — этого я не знаю. Все мы ждем выводов судебной экспертизы", — рассказала ТСН.ua Галина Бабий.

Староста добавила, что в сентябре 2024 года мужчина мог бы отметить свой 50-летний юбилей.

В то же время, в городском совете Бучача сообщили, что вчера соседи умершего провели акцию протеста в центре города, поскольку смерть мужчины остается для многих неразгаданной загадкой.

Напомним, в украинском законодательства предусмотрено, что лица, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, могут быть освобождены от мобилизации.

Кроме того, лица с инвалидностью должны обновить свои военно-учетные данные. Для этого им необязательно посещать территориальный центр, документы можно отправить.