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В Раде ответили, кто может получить бронь от мобилизации

3 марта 2024 14:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Раде ответили, кто может получить бронь от мобилизации
Народный депутат Федор Вениславский. Фото: РБК-УКраина
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Народный депутат Украины Федор Вениславский сообщил о предварительном решении комитета ограничить право управления транспортом для уклонистов. Однако предложение о блокировке финансовых активов и счетов таких лиц было отклонено комитетом. Также нардеп рассказал, кто может получить бронь от мобилизации.

Об этом Вениславский сообщил в интервью РБК-Украина в пятницу, 1 марта.

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Вениславский сообщил, что, вероятно, будут увеличены штрафы за уклонение от мобилизации и подчеркнул, что ограничения на выезд за пределы страны для военнообязанных мужчин уже установлены в действующем законодательстве.

"Дополнительно это регулировать в новом законе, на наш взгляд, нет нужды. В законе Украины об утверждении указа Президента Украины о введении военного положения мы это урегулировали и так", — добавил нардеп.

Кто может получить бронь от мобилизации

Вениславский рассказал о деталях бронирования от мобилизации, которое будет распространяться не только на государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов и работников оборонно-промышленного комплекса, но и на другие категории граждан.

"Мы пришли к консенсусу, что бронирование будет сохраняться для тех лиц, деятельность которых в экономической сфере критическая для функционирования государства и органов государственной власти, органов местного самоуправления, жизнедеятельности населения. Но это будет определяться подробно постановлением Кабинета министров", — сказал Вениславский.

Нардеп добавил, что в законопроекте уточняется, что до 50% военнообязанных среди госслужащих категорий Б и В могут быть забронированы, а также будут предусмотрены особые условия для судей и прокуроров, чтобы предотвратить их зависимость от внешнего влияния и обеспечить непрерывность работы судебной и правоохранительной систем.

Напомним, эксперт Алексей Антипочив заявил, что  новый законопроект о мобилизации может вызвать коллапс в территориальных центрах комплектования. По его оценкам, в целом под мобилизацию могут попасть около восьми миллионов украинцев.

Ранее Антипович заявил, что украинцы могут быть возмущены после принятия законопроекта о мобилизации. Однако, вероятнее всего, они не выйдут с массовыми протестами на улицу.

Верховная Рада
закон
военный призыв
военный учет
мобилизация
законопроект
бронирование
уклонисты

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