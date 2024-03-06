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У Раді спрогнозували, коли можуть проголосувати за закон про мобілізацію

6 березня 2024 18:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Раді спрогнозували, коли можуть проголосувати за закон про мобілізацію
Народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Народний депутат України Федір Веніславський заявив, що Верховна Рада може проголосувати за законопроєкт про мобілізацію наприкінці березня. Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки сформує своє рішення за тиждень-два.

Про це Веніславський повідомив в інтерв'ю Media Center Ukraine – Ukrinform у середу, 6 березня.

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Веніславський повідомив, що разом із колегами з комітету вони приділять від одного до двох тижнів на остаточне формування думки. Потім буде проведено голосування щодо укладання комітету, що є необхідним кроком для подальшого розгляду законопроєкту на парламентському засіданні.

"Я думаю, що є всі шанси для того, щоб цей законопроєкт потрапив уже у фіналізованому вигляді, у зведеній порівняльній таблиці до другого читання до кінця цього місяця", — повідомив нардеп.

Закон про мобілізацію
Повідомлення Media Center Ukraine - Ukrinform. Фото: скриншот

Народний депутат Роман Грищук відповів, щодо яких положень у законопроєкті про мобілізацію дійшли угоди.

Раніше в Раді повідомили про попереднє рішення комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки обмежити право керування транспортом для ухилістів .

Верховна Рада
закон
нардепи
Федір Веніславський
мобілізація
законопроєкт

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