Не о мобилизации — нардеп Клименко объяснила, о чем на самом деле мобилизационный закон

Народный депутат Юлия Клименко. Фото: mediacenter.org.ua

Народный депутат Юлия Клименко заявила, что закон о мобилизации практически не содержит ничего о демобилизации. По ее словам, к тому же, этот документ не совсем и о мобилизации.

Об этом Юлия Клименко рассказала в эфире Эспрессо.

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О чем закон о мобилизации

"Закон о мобилизации, который предложен и сейчас обсуждается, — это закон не о мобилизации. Этот закон переписывает общественные отношения", — отметила нардеп.

По ее словам, этот закон о том, как люди будут получать документы, о прохождении ВЛК тех, кто получил ранения на фронте. К тому же она добавила, что документ имеет "драконовские методы", в частности, блокирование счетов, водительского удостоверения, выезда за границу и тому подобное.

Демобилизация в законе о мобилизации

"Скажем так, закон не совсем о мобилизации. И основное — он совсем не о демобилизации, в этом законе де-факто ничего нет о демобилизации", — считает Клименко.

Чиновница рассказала, что закон предлагает демобилизацию после 36 месяцев, но нужно решение Ставки президента, а без него люди будут продолжать служить.

"Поэтому этот закон не о демобилизации и в принципе не совсем о мобилизации. Этот закон о карательных методах для тех, кого нет в реестре, кто уехал. Я бы сказала, что это сложная переписка общественных отношений", — добавила нардеп.

На каком этапе рассмотрения законопроект о мобилизации

Напомним, нардеп Роман Грищук заявил, что в настоящее время парламент работает над решением вопросов по многим положениям законопроекта о мобилизации. Он рассказал, по каким вопросам Совет пришел к согласию.

Также мы писали, что нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук рассказал, что комитет уже приступил к детальному рассмотрению проблемных блоков и принципиальных моментов.