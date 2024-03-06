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В Раде спрогнозировали, когда могут проголосовать за закон о мобилизации

6 марта 2024 18:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Раде спрогнозировали, когда могут проголосовать за закон о мобилизации
Народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Народный депутат Украины Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада может проголосовать за законопроект о мобилизации в конце марта. Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сформирует свое решение через неделю-две.

Об этом Вениславский сообщил в интервью Media Center Ukraine - Ukrinform в среду, 6 марта.

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Вениславский сообщил, что вместе с коллегами из комитета они уделят от одной до двух недель на окончательное формирование мнения. Затем будет проведено голосование по заключению комитета, что является необходимым шагом для дальнейшего рассмотрения законопроекта на парламентском заседании. 

"Я думаю, что есть все шансы для того, чтобы этот законопроект попал уже в финализированном виде, в сводной сравнительной таблице ко второму чтению до конца этого месяца", — сообщил нардеп.

Закон о мобилизации
Сообщение Media Center Ukraine - Ukrinform. Фото: скриншот

Народный депутат Роман Грищук ответил, относительно каких положений в законопроекте о мобилизации пришли соглашения.

Ранее в Раде сообщили о предварительном решении комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ограничить право управления транспортом для уклонистов.

Верховная Рада
закон
нардепы
Федор Вениславский
мобилизация
законопроект

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