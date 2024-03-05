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В Раде ответили, относительно каких положений в законопроекте о мобилизации пришли соглашения

5 марта 2024 03:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Раде ответили, относительно каких положений в законопроекте о мобилизации пришли соглашения
Военный Вооруженных Сил Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Народный депутат Роман Грищук заявил, что в настоящее время парламент работает над решением вопросов по многим положениям законопроекта о мобилизации, ведь он содержит более 4 000 правок. Это касается и блокирования банковских карт уклонистов, и отсрочки для тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью, и аспирантов, "продажи" брони от мобилизации и многое другое.

Об этом Роман Грищук рассказал в интервью Телеграфу, опубликованном в понедельник, 4 марта.

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"Мы понимаем, что банковские карточки уклонистам блокировать не будут. У тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью, будет отсрочка от мобилизации. Что касается аспирантов, решение на 90% принято. Но в целом еще огромная куча вопросов остается, и их надо решить", — отметил нардеп.

Грищук добавил, что вопрос "продажи" бронирования от мобилизации, вероятно, будут рассматриваться в другом законопроекте.

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук рассказал, на каком этапе рассмотрения находится законопроект о мобилизации. По его словам, комитет уже приступил к детальному рассмотрению проблемных блоков и принципиальных моментов.

Также мы писали, что в Верховной Раде определились с датой рассмотрения в парламенте законопроект о мобилизации. Нардепы ожидают, что заседание по поводу рассмотрения и последующих дискуссий начнется в марте.

Добавим, что военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 13 мая 2024 года, таким образом, призыв военнообязанных мужчин на военную службу продолжается. Кого с марта 2024 года будут мобилизовать в ряды ВСУ в первую очередь — читайте в материале Новини.LIVE.

Верховная Рада
закон
Роман Грищук
банковские карты
мобилизация
законопроект
бронирование
отсрочка
лицо с инвалидностью
Аспирант
уклонисты

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