У Раді розповіли, які зміни для студентів та опікунів передбачає законопроєкт про мобілізацію

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, які зміни передбачає законопроєкт про мобілізацію для студентів та опікунів. Він допоможе уникнути зловживань правом на відстрочку від призову.

Про це Федір Веніславський сказав у Media Center Ukraine у середу, 6 березня.

Читайте також:

Законопроєкт про мобілізацію

Веніславський зазначив, що законопроєкт стосуватиметься норм щодо навчання у вишах та опіки над особами з інвалідністю.

"Нинішній закон не лімітує кількість вищих освіт, тобто людина може здобувати другу, третю, п'яту вищу освіту. І це буде підставою для отримання відстрочки від призову. Ми це точно приберемо, і буде вже послідовна вища освіта, тобто передвища, вища, магістерська і аспірантура", — розповів він.

Нардеп вказав на певні норми, які не будуть підставами для відстрочки, щодо опіки над особами з інвалідністю. Наприклад, коли на одну недієздатну особу оформлювалися як опікуни багато військовозобов'язаних.

Нагадаємо, Веніславський заявив, що Верховна Рада може проголосувати за законопроєкт про мобілізацію наприкінці березня. Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки сформує своє рішення за тиждень-два.

Також нещодавно було запропоновано внести положення до текстів законів, які б дозволяли військовозобов'язаним українцям надавати свої дані ТЦК та СП у різні способи, зокрема не відвідуючи територіальні центри.