В Раде рассказали, какие изменения для студентов и опекунов предполагает законопроект о мобилизации

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, какие изменения предусматривает законопроект о мобилизации для студентов и опекунов. Он поможет избежать злоупотреблений правом на отсрочку от призыва.

Об этом Федор Вениславский сказал в Media Center Ukraine в среду, 6 марта.

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Вениславский отметил, что законопроект будет касаться норм по обучению в вузах и опеке лиц с инвалидностью.

"Нынешний закон не лимитирует количество высших образований, то есть человек может получать второе, третье, пятое высшее образование. И это будет основанием для получения отсрочки от призыва. Мы это точно уберем, и будет уже последовательное высшее образование, то есть предвысшее, высшее, магистерское и аспирантура", — рассказал он.

Нардеп указал на определенные нормы, не являющиеся основаниями для отсрочки, по поводу опеки над лицами с инвалидностью. Например, когда на одно недееспособное лицо оформлялись как опекуны многие военнообязанные.

Напомним, Вениславский заявил, что Верховная Рада может проголосовать за законопроект о мобилизации в конце марта. Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сформирует свое решение через неделю-две.

Также недавно было предложено внести положения в тексты законов, позволяющие военнообязанным украинцам предоставлять свои данные ТЦК и СП разными способами, в частности не посещая территориальные центры.