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У Раді пояснили, як у законі про мобілізацію вирішується питання опікунів людей з інвалідністю

9 березня 2024 11:55
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У Раді пояснили, як у законі про мобілізацію вирішується питання опікунів людей з інвалідністю
Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, нардеп Федір Веніславський. Фото: Укрінформ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У новому законопроєкті про мобілізацію одним з найскладніших питань є ситуація в Україні з піклувальниками осіб з інвалідністю. Проблема породжує корупцію і державі досі достеменно не відомо, яка кількість опікунів наразі існує. Відтак у проєкті закону це питання ще не вирішено повністю.

Про це OBOZ.UA розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський. 

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У коментарі Веніславський послався на слова колишнього депутата, голову Національної асамблеї інвалідів України Валерія Сушкевича. За словами нардепа, дані голови Нацасамблеї про опікунів осіб з інвалідністю та показники міністерств соціальної політики і  охорони здоров'я "дуже сильно відрізняються".

"На превеликий жаль, можливість отримання статусу особи з інвалідністю має багато корупційних ризиків. Вчора ми наводили на засідання комітету приклад, коли в одному з сіл половина осіб отримала статус інвалідністю, тому що вони мають, скажімо так, односільчанина, який працював в МСЕКу (комісія з медико-соціальної експертизи. — Ред.)", — зазанчив Веніславський.

Нардеп зауважив, що це окремі моменти, які потрібно урахувати у законопроєкті про мобілізацію. Веніславський додав, що питання опікунів концептуально було вирішено. Відповідно право осіб з інвалідністю на догляд збережеться.

"Доглядальники матимуть право на відстрочку від призову на військову службу", — стверджує депутат.

Нагадаємо, нещодавно Веніславський назвав спосіб, який українці найчастіше використовують для ухилення від мобілізації. Йдеться про догляд за особами з інвалідністю.

Додамо, Веніславський розповів, які зміни передбачає законопроєкт про мобілізацію для студентів та опікунів. Він допоможе уникнути зловживань правом на відстрочку від призову.

Україна
Федір Веніславський
військовий призов
інвалідність
мобілізація
особа з інвалідністю
опікун

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