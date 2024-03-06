Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський назвав спосіб, який українці найчастіше використовують для ухилення від мобілізації. За його словами йдеться про догляд за особами з інвалідністю.

Про це Федір Веніславський сказав у Media Center Ukraine у середу, 6 березня.

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Ухилення від призову

Веніславський розповів, що можливість отримати відстрочку громадянам, які начебто здійснюють догляд за особами з інвалідністю, є одним із найпоширеніших варіантів зловживань.

"На превеликий жаль, можливість отримати відстрочку від призову особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю була і залишається одним із найбільш поширених варіантів для зловживань. Як свідчать статистичні дані, які нам надавала міністерка соціальної політики, кількість осіб з інвалідністю, які отримали цю інвалідність після повномасштабного вторгнення, зросла в рази порівняно з середньою кількістю, яку Україна отримувала у довоєнний період", — зазначив він.

Нагадаємо, Веніславський розповів, які зміни передбачає законопроєкт про мобілізацію для студентів та опікунів. Він допоможе уникнути зловживань правом на відстрочку від призову.

Також співробітники кордону Могилів-Подільського загону затримали групу ухилянтів із п'яти осіб, які вплав намагалися потрапити до Молдови. Чоловіків було затримано на старті запливу через Дністер до Молдови.