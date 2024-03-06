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Веніславський назвав спосіб, який українці найчастіше використовують для ухилення від мобілізації

6 березня 2024 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Веніславський назвав спосіб, який українці найчастіше використовують для ухилення від мобілізації
Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський назвав спосіб, який українці найчастіше використовують для ухилення від мобілізації. За його словами йдеться про догляд за особами з інвалідністю.

Про це Федір Веніславський сказав у Media Center Ukraine у середу, 6 березня.

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Ухилення від призову 

Веніславський розповів, що можливість отримати відстрочку громадянам, які начебто здійснюють догляд за особами з інвалідністю, є одним із найпоширеніших варіантів зловживань. 

"На превеликий жаль, можливість отримати відстрочку від призову особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю була і залишається одним із найбільш поширених варіантів для зловживань. Як свідчать статистичні дані, які нам надавала міністерка соціальної політики, кількість осіб з інвалідністю, які отримали цю інвалідність після повномасштабного вторгнення, зросла в рази порівняно з середньою кількістю, яку Україна отримувала у довоєнний період", — зазначив він.

Нагадаємо, Веніславський розповів, які зміни передбачає законопроєкт про мобілізацію для студентів та опікунів. Він допоможе уникнути зловживань правом на відстрочку від призову.

Також співробітники кордону Могилів-Подільського загону затримали групу ухилянтів із п'яти осіб, які вплав намагалися потрапити до Молдови. Чоловіків було затримано на старті запливу через Дністер до Молдови.

Верховна Рада
Федір Веніславський
інвалідність
мобілізація
ухилянти

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