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В Раде объяснили, как в законе о мобилизации решается вопрос опекунов людей с инвалидностью

9 марта 2024 11:55
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Раде объяснили, как в законе о мобилизации решается вопрос опекунов людей с инвалидностью
Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, нардеп Федор Вениславский. Фото: Укринформ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В новом законопроекте о мобилизации одним из самых сложных вопросов является ситуация в Украине с попечителями лиц с инвалидностью. Проблема порождает коррупцию и государству до сих пор точно не известно, какое количество опекунов существует. Следовательно, в проекте закона этот вопрос еще не решен полностью.

Об этом OBOZ.UA рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

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Как в законопроекте о мобилизации решается вопрос опекунов лиц с инвалидностью

В комментарии Вениславский сослался на слова бывшего депутата, председателя Национальной ассамблеи инвалидов Украины Валерия Сушкевича. По словам нардепа, данные главы Нацасамблеи об опекунах лиц с инвалидностью и показатели министерств социальной политики и здравоохранения "очень сильно отличаются".

"К большому сожалению, возможность получения статуса лица с инвалидностью имеет много коррупционных рисков. Вчера мы приводили на заседание комитета пример, когда в одном из сел половина человек получила статус инвалидностью, потому что они имеют, скажем так, односельчанина, работавшего в МСЭК (комиссия по медико-социальной экспертизе. — Ред.)", — сказал Вениславский.

Нардеп отметил, что это отдельные моменты, которые следует учесть в законопроекте о мобилизации. Вениславский добавил, что вопрос опекунов концептуально был решен. Так, право лиц с инвалидностью по уходу сохранится.

"Опекуны будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу", — утверждает депутат.

Напомним, недавно Вениславский назвал способ, который украинцы чаще всего используют для уклонения от мобилизации. Речь идет об уходе за лицами с инвалидностью.

Добавим, Вениславский рассказал, какие изменения предусматривает законопроект о мобилизации для студентов и опекунов. Он поможет избежать злоупотреблений правом на отсрочку от призыва.

Украина
Федор Вениславский
военный призыв
инвалидность
мобилизация
лицо с инвалидностью
опекун

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