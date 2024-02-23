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У Раді говорять про можливість додаткової мобілізації в Україні — чим це обумовлено

23 лютого 2024 13:46
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У Раді говорять про можливість додаткової мобілізації в Україні — чим це обумовлено
Співробітники ТЦК вручають повістку чоловіку. Ілюстративне фото: ХОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація до лав Збройних сил. Водночас у Верховній Раді почали говорити про проведення додаткової мобілізації серед військовозобов'язаних.

Чому це питання постало розповіло ТСН.

Законопроєкт про мобілізацію

Загалом до нового законопроєкту про мобілізацію було внесено майже 4000 правок, однак його все одно не ухвалюють через наявність пунктів, які, зокрема, порушують права людини.

Як розповів народний депутат Олексій Гончаренко, новою датою розгляду законопроєкту в другому читанні призначили 6 березня. У разі ухвалення його має підписати Президент України Володимир Зеленський, тобто за всіх умов у кращому випадку він запрацює не раніше квітня цього року.

Однак процедура ухвалення передбачає ще й розгляди, внесення правок та голосування, тому загалом процес проходить не швидко.

Додаткова мобілізація

На тлі затягування з ухваленням законопроєкту та затримок допомоги від США питання додаткової мобілізації в Україні постає особливо гостро.

За словами голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії, доведеться закрити деякі ділянки фронту не зброєю, а людьми. Якщо допомоги від США не буде або її нададуть в меншому обсязі — потрібно буде мобілізувати більше людей.

"Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає і тоді нам потрібно менше людей, тому що ми можемо деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю, і не треба стільки людей", — зазначив депутат.

Нагадаємо, адвокат розповів, чи можуть громадяни, у яких щойно закінчилося бронювання й вони ще не встигли подовжити його термін, відмовитись від отримання мобілізаційного розпорядження. 

Також ми писали, що Міноборони спільно з Мінцифрою працюють над новим застосунком під назвою "Армія+". Він буде створений спеціально для військовослужбовців і міститиме відповідні документи та послуги.

Верховна Рада
військовий призов
мобілізація
повістки
народні депутати
війна в Україні

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