В Україні створюють застосунок Армія+ — які функції та чи чекати е-повісток

В Україні запрацює додаток Армія+ — навіщо він потрібен та чи чекати е-повісток
Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над новим застосунком під назвою "Армія+". Він буде створений спеціально для українських військовослужбовців і міститиме відповідні документи та послуги.
Що відомо про новий додаток, які функції він матиме та чи варто українцям чекати електронних повісток, розбираємося далі в матеріалі.
Призначення та функції застосунку Армія+
Як розповіли у пресслужбі Міноборони, було враховано численні скарги військових на надмірну паперову роботу та нескінченні рапорти. Тож оцифрувати хочуть максимально все.
У цьому додатку військові зможуть скористатися стандартизованими шаблонами рапортів, які можна буде підписати та відправити онлайн за лічені секунди.
Крім того, застосунок міститиме:
- електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;
- комплексну базу знань, яка є джерелом правдивої інформації щодо проходження служби;
- форми зворотного зв’язку — для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;
- навчальні онлайн-курси для саморозвитку.
За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, вони створюють систему, яка чує кожного.
"Щодня військові витрачають купу часу на подання рапортів та іншу паперову рутину. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними. Наше бачення — боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям", — наголосила Черногоренко.
Запуск застосунку очікується влітку поточного року.
Чи надсилатимуть електронні повістки в застосунку Армія+
Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила, що у новому додатку електронних повісток не буде, адже його користувачами стануть люди, які вже служать у війську.
"Армія+" — це додаток для військовослужбовців. Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового зіткнення, на фронті", — підкреслила вона.
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