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В Україні запрацює додаток Армія+ — навіщо він потрібен та чи чекати е-повісток

22 лютого 2024 22:43
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Україні створюють застосунок Армія+ — які функції та чи чекати е-повісток
Новий застосунок для військових Армія+. Колаж Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над новим застосунком під назвою "Армія+". Він буде створений спеціально для українських військовослужбовців і міститиме відповідні документи та послуги.

Що відомо про новий додаток, які функції він матиме та чи варто українцям чекати електронних повісток, розбираємося далі в матеріалі. 

Призначення та функції застосунку Армія+

Як розповіли у пресслужбі Міноборони, було враховано численні скарги військових на надмірну паперову роботу та нескінченні рапорти. Тож оцифрувати хочуть максимально все. 

У цьому додатку військові зможуть скористатися стандартизованими шаблонами рапортів, які можна буде підписати та відправити онлайн за лічені секунди. 

Крім того, застосунок міститиме:

  • електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;
  • комплексну базу знань, яка є джерелом правдивої інформації щодо проходження служби;
  • форми зворотного зв’язку — для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;
  • навчальні онлайн-курси для саморозвитку.

 

В Україні створюють застосунок Армія+ — які функції та чи чекати е-повісток
Застосунок Армія+. Зображення: fakty.com
 

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, вони створюють систему, яка чує кожного.

"Щодня військові витрачають купу часу на подання рапортів та іншу паперову рутину. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними. Наше бачення — боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям", — наголосила Черногоренко. 

Запуск застосунку очікується влітку поточного року.

 

Чи надсилатимуть електронні повістки в застосунку Армія+

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила, що у новому додатку електронних повісток не буде, адже його користувачами стануть люди, які вже служать у війську.  

"Армія+" — це додаток для військовослужбовців. Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового зіткнення, на фронті", — підкреслила вона.

Раніше ми писали, хто вручатиме повістки військовозобов'язаним українцям 2024 року. 

Нагадаємо, ми повідомляли, чи з'явиться в застосунку "Дія" електронний військовий квиток.

Також ми інформували, чим корисний електронний кабінет для ТЦК та військовозобов'язаних.

Міноборони
ЗСУ
Мінцифри
додаток
армія
військові

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