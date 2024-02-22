В Україні створюють застосунок Армія+ — які функції та чи чекати е-повісток

Новий застосунок для військових Армія+. Колаж Новини.LIVE

Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над новим застосунком під назвою "Армія+". Він буде створений спеціально для українських військовослужбовців і міститиме відповідні документи та послуги.

Що відомо про новий додаток, які функції він матиме та чи варто українцям чекати електронних повісток, розбираємося далі в матеріалі.

Призначення та функції застосунку Армія+

Як розповіли у пресслужбі Міноборони, було враховано численні скарги військових на надмірну паперову роботу та нескінченні рапорти. Тож оцифрувати хочуть максимально все.

У цьому додатку військові зможуть скористатися стандартизованими шаблонами рапортів, які можна буде підписати та відправити онлайн за лічені секунди.

Крім того, застосунок міститиме:

електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;

комплексну базу знань, яка є джерелом правдивої інформації щодо проходження служби;

форми зворотного зв’язку — для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;

навчальні онлайн-курси для саморозвитку.

Застосунок Армія+. Зображення: fakty.com

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко, вони створюють систему, яка чує кожного.

"Щодня військові витрачають купу часу на подання рапортів та іншу паперову рутину. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними. Наше бачення — боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям", — наголосила Черногоренко.

Запуск застосунку очікується влітку поточного року.

Чи надсилатимуть електронні повістки в застосунку Армія+

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила, що у новому додатку електронних повісток не буде, адже його користувачами стануть люди, які вже служать у війську.

"Армія+" — це додаток для військовослужбовців. Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового зіткнення, на фронті", — підкреслила вона.

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