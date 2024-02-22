Яка відповідальність за ігнорування повістки, яку вручили після закінчення терміну бронювання

Не варто ігнорувати повістки. Фото: ukrainianwall.com

Чи можуть громадяни, у яких щойно закінчилося бронювання й вони ще не встигли подовжити його термін, відмовитись від отримання мобілізаційного розпорядження. Якими будуть наслідки такого рішення.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

Бронювання військовозобов’язаних проводять, щоб забезпечити нормальну роботу підприємств, установ і організацій під час війни, адже не всі вакансії в економіці закриті жінками або не придатними до служби в армії за станом здоров'я чоловіками. А комусь потрібно забезпечувати функціонування об'єктів тієї ж критичної інфраструктури, наприклад, ліквідувати наслідки російських ракетних атак.

"Одна річ, коли вручають повістку на відправку у період чинної броні, інша — після закінчення строку бронювання. Тому потрібно встигнути отримати наступну бронь та принести з собою в ТЦК. В такому разі мобілізаційне розпорядження буде скасоване", — зазначив адвокат.

Якщо не буде продовжено бронювання без розриву, або відсутня інша підстави для відстрочки, а військовозобов'язаний проігнорує повістку, то його можуть притягнути до відповідальності.

"Теоретично є всі можливості притягнути до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації по статті 336 ККУ. Чому теоретично? Бо ще такого не було на практиці. Але це може дуже легко відбутися. Склад злочину наявний формально, коли таку повістку буде проігноровано без поважних причин", — підкреслив Олександр Потєшін.

Раніше ми повідомляли, хто залишиться без відстрочки за новим законом про мобілізацію. Також юристка пояснила, як вчинити, якщо пораненому військовому не платять кошти.