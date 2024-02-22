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В Раде говорят о возможности дополнительной мобилизации в Украине — чем это обусловлено

22 февраля 2024 13:46
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Раде говорят о возможности дополнительной мобилизации в Украине — чем это обусловлено
Сотрудники ТЦК вручают повестку мужчине. Иллюстративное фото: ХОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет военное положение и общая мобилизация в ряды Вооруженных сил. В то же время в Верховной Раде начали говорить о проведении дополнительной мобилизации среди военнообязанных.

Почему этот вопрос возник рассказало ТСН.

Законопроект о мобилизации

Всего в новый законопроект о мобилизации было внесено почти 4000 правок, однако его все равно не принимают из-за наличия пунктов, в частности, нарушающих права человека.

Как рассказал народный депутат Алексей Гончаренко, новой датой рассмотрения законопроекта во втором чтении был назначен 6 марта. В случае принятия его должен подписать Президент Украины Владимир Зеленский, то есть при всех условиях в лучшем случае он заработает не раньше апреля этого года.

Однако процедура принятия предусматривает еще и рассмотрения, внесения правок и голосования, поэтому процесс проходит не быстро.

Дополнительная мобилизация

На фоне затягивания с принятием законопроекта и задержек помощи США вопрос дополнительной мобилизации в Украине возникает особенно остро.

По словам главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии, придется закрыть некоторые участки фронта не оружием, а людьми. Если помощи от США не будет или она будет оказана в меньшем объеме — нужно будет мобилизовать больше людей.

"Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет и тогда нам нужно меньше людей, потому что мы можем некоторые участки фронта закрывать условно оружием, и не нужно столько людей", — отметил депутат.

Напомним, адвокат рассказал, могут ли граждане, у которых только что закончилось бронирование и они еще не успели продлить его срок, отказаться от получения мобилизационного распоряжения.

Также мы писали, что Минобороны совместно с Минцифрой работают над новым приложением под названием "Армия+". Он будет создан специально для военнослужащих и будет содержать соответствующие документы и услуги.

Верховная Рада
военный призыв
мобилизация
повестки
народные депутаты
война в Украине

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