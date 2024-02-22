Мобілізація в Україні — деяким підприємствам спростили правила бронювання

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Як відомо, в Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації державні органи, підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки або ж які задовольняють потреби ЗСУ та інших військових формувань, мають право бронювати від мобілізації певну кількість своїх працівників. Нещодавно були спрощені правила бронювання працівників від мобілізації для оборонних підприємств. Їм запропонували два варіанти "броні".

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України на офіційному сайті.

Так, мова йде про такі два варіанти бронювання працівників від призову на військову службу:

від 50% військовозобов’язаних чоловіків;

до 50% включно військовозобов’язаних чоловіків.

Перший варіант

Можна забронювати від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності. Сюди входять ті підприємства, установи та організації, які:

виробляють товари для військових;

розробляють, модернізують і ремонтують військову і спеціальну техніку і запчастини до неї;

виробляють боєприпаси та інші продукти оборонного призначення.

Також важливо дотримуватися таких двох критеріїв:

Підприємство повинно бути на стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони або бути співвиконавцем такого контракту. Понад 50% їх загального обсягу виробництва складають товари, роботи та послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Другий варіант

Пропонують бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.

Це стосується підприємств, які працюють:

у сфері промисловості;

космічної діяльності;

літакобудівній галузі.

Підприємства повинні відповідати трьом з п'яти критеріїв:

Понад 50% товарів мають оборонне призначення. Виконання робіт, надання послуг та виготовлення товарів для підприємства Оборонно-промислового комплексу. Є контракт з державним замовником у сфері оборони. Включені до електронного реєстру учасників відбору і виконавців державних контрактів, відповідно до ЗУ від 17.07.2020 № 808-IX "Про оборонні закупівлі". Участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі й у сфері космічної діяльності.

Зазначимо, що для бронювання власних працівників від призову керівництву підприємства для початку необхідно звернутися до Мінстратегпрому.

Раніше ми писали, що українська влада розглядає два варіанти економічного бронювання.

Нагадаємо, ми повідомляли, що НБУ змінив правила бронювання військовозобов'язаних для банків.

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