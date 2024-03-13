У парламенті розповіли, на якій стадії зараз законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада України. Фото: rada.gov.ua

У Верховній Раді вже кілька тижнів тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Він регулюватиме правові норми щодо військового призову та бронювання для різних категорій громадян.

На якому етапі зараз розгляд правок розповіла народна депутатка та членкиня Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки України Соломія Бобровська.

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Законопроєкт про мобілізацію

За її словами, два тижні тому в Раді розпочали розгляд законопроєкту по блокам і тематикам, аби розуміти яка позиція може бути в різних фракціях і загалом в комітеті.

Так, в кожному блоці може бути від 10 до 1000 різнонаписаних правок.

Депутатка зауважила, що наразі має бути стадія розгляду правок та розповіла, що вчора трапився "казус" з однією з правок "Батьківщини" і комітет за годину від початку засідання закрили.

"Сьогодні мав бути Комітет щодо правок —саме тих 4195, але вранці дивним чином без пояснень Комітет взагалі скасували! на невизначений термін", — написала вона.

Бобровська зазначила, що норми законопроєкту до його прийняття неможливо коментувати та пояснила, що позиція комітету під час голосувань по тематиках — це одне, а по правках — геть інше, а "в залі буде бардак і ніхто з гарантією не скаже, що вийде в результаті".

На її думку, від цього законопроєкту не залежить сам процес мобілізації.

"На сьогодні, достатньо законодавства забезпечувати Мобілізаційний процес! Якщо місто Одеса проблемна, чи Буковина, чи Закарпаття, то питання не в законі, а в ряду інших факторів", — наголосила народна обраниця.

Вона заявила, що законопроєкт регулює відстрочки для певних категорії громадян, що працюють в правоохоронних органах.

"Як на мене: Одна з найкорупційніших схем веде до уряду. Саме вони бронюють сотні тисяч українців від військової служби : починаючи від працівників супермаркетів і до футбольних клубів", — додала Бобровська.

Скриншот допису Бобровської

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що в Раді виключили можливість обмеження банківських рахунків ухилянтів.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів планує привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати військовозобов'язаних.

Серед іншого, пропонується введення обмежень щодо ухилянтів, зокрема, заборона керувати транспортними засобами. Яким чином це діятиме розповів народний депутат, член Комітету з питань нацбезпеки Олександр Федієнко.

Крім того, в одній з правок до законопроєкту щодо мобілізації йдеться про бронювання всіх працівників поліції.