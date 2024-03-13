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В парламенте рассказали, на какой стадии сейчас законопроект о мобилизации

13 марта 2024 19:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В парламенте рассказали, на какой стадии сейчас законопроект о мобилизации
Верховная Рада Украины. Фото: rada.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Верховной Раде уже несколько недель продолжаются обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации. Он будет регулировать правовые нормы по военному призыву и бронированию для разных категорий граждан.

На каком этапе сейчас рассмотрение правок рассказала народный депутат и член Комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Украины Соломия Бобровская.

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Законопроект о мобилизации

По ее словам, две недели назад в Раде приступили к рассмотрению законопроекта по блокам и тематикам, чтобы понимать какая позиция может быть в разных фракциях и вообще в комитете.

Так, в каждом блоке может быть от 10 до 1000 разнописанных правок.

Депутат отметила, что сейчас должна быть стадия рассмотрения правок и рассказала, что вчера случился "казус" с одной из правок "Батькивщины" и комитет за час от начала заседания закрыли.

"Сегодня должен быть Комитет по поводу правок — именно тех 4195, но утром странным образом без объяснений Комитет вообще отменили! На неопределенный срок", — написала она.

Бобровская отметила, что нормы законопроекта до его принятия невозможно комментировать и объяснила, что позиция комитета во время голосований по тематикам — это одно, а по правкам — другое, а "в зале будет бардак и никто с гарантией не скажет, что получится в результате ".

По ее мнению, от этого законопроекта не зависит сам процесс мобилизации.

"На сегодняшний день достаточно законодательства обеспечивать Мобилизационный процесс! Если город Одесса проблемная, или Буковина, или Закарпатье, то вопрос не в законе, а в ряде других факторов", — подчеркнула народный избранник.

Она заявила, что законопроект регулирует отсрочки для определенных категорий граждан, работающих в правоохранительных органах.

"На мой взгляд: Одна из самых коррупционных схем ведет к правительству. Именно они бронируют сотни тысяч украинцев от военной службы: начиная от работников супермаркетов и до футбольных клубов", — добавила Бобровская.

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Скриншот поста Бобровской

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в Раде исключили возможность ограничения банковских счетов.

Также мы писали, что Кабинет Министров планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных.

Среди прочего предлагается введение ограничений в отношении уклонистов, в частности, запрет на управление транспортными средствами. Как это будет действовать рассказал народный депутат, член Комитета по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко.

Кроме того, в одной из поправок к законопроекту по мобилизации говорится о бронировании всех сотрудников полиции.

Верховная Рада
военный призыв
мобилизация
законопроект
народные депутаты
военнообязанные

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