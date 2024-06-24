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У Міноборони розповіли, коли з'явиться автоматична відстрочка в Резерв+

24 червня 2024 17:58
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
В Резерв+ може з'явитися автомотична відстрочка
Застосунок Резерв+ у смартфоні. Фото: НТА
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Міністерство оборони планує запустити сервіс автоматичного надання відстрочки від призову під час мобілізації до кінця літа через застосунок "Резерв+". Цей сервіс може стати доступним без необхідності особистого звернення до ТЦК та збору документів, зокрема для осіб з інвалідністю або батьків трьох дітей.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у коментарі NV.

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Відстрочка в Резерв+

Заступниця міністра також зазначила, що Міноборони уже встановило співпрацю з вісьмома державними реєстрами і планує розширювати їхню мережу. Наприклад, були налагоджені зв'язки з Державним реєстром актів цивільного стану для перевірки інформації про родинні зв'язки.

За її словами, можливість автоматичної відстрочки може бути запущено ще цього літа. Вона також підкреслила, що команда Міноборони працює над технічною підтримкою всіх необхідних процесів і сподівається на успішне випробування нововведень протягом літа.

Черногоренко також заявила про намір зробити "Резерв+" цифровим аналогом ТЦК, переносячи максимум послуг онлайн, щоб уникнути паперових документів та фізичної взаємодії з чиновниками.

"Наше бачення — максимально усунути паперові документи та фізичну взаємодію людей з чиновниками. Це здійснюватиметься завдяки поступовому вдосконаленню взаємодії між реєстрами. Ми постійно аналізуємо наявні бізнес-процеси, працюємо над їхньою оптимізацією, робимо все в межах чинного законодавства, змінюємо чинне законодавство, беремо на себе лідерство щодо цих змін. І я думаю, що протягом найближчого часу ці функції, про які я сказала, будуть запущені", — заявила Черногоренко.

Нагадаємо, що для перетину кордону чоловіки можуть використовувати додаток "Резерв+". Однак у застосунку мають бути відмітки про зняття з військового обліку або ж відстрочку. 

Раніше ми писали, що у застосунку "Резерв+" з 18 червня з'явився QR-код. Відсканувавши його, можна перевірити облікові дані військовозобов'язаного

Міноборони
Україна
мобілізація
Міністерство оборони
відстрочка
військовозобов'язані
резерв

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