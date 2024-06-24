Резерв+ — у ДПСУ розповіли, як працює додаток на кордоні

Додаток "Резерв+". Фото: news.online.ua

Для перетину кордону чоловіки можуть використовувати додаток "Резерв+". Однак у застосунку мають бути відмітки про зняття з військового обліку або ж відстрочку.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону "Єдині новини" у понеділок, 24 червня.

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"Ми не виокремлюємо застосунок як окремий документ для того, щоб дати повну картину. Зазначу, що і паперовий документ, і військово-обліковий документ в електронній формі мають однакову юридичну силу. Але, звісно, не просто варто представити цей документ, а варто, щоб в цьому документі — чи в паперовому вигляді, чи в електронному, — була необхідна інформація, яка б давала людям право на перетин кордону", — заявив він.

Посадовець зауважив, що для того, аби військовозобов'язаного випустили за кордон, у його документах мають стояти відмітки про виключення з військового обліку або ж про відстрочку. Зокрема, йдеться про заброньованих, непридатних до військової служби та багатодітних.

"Прикордонники приймають і паперовий документ, прикордонники приймають і військово-обліковий документ в електронній формі. Але, звісно ж, враховуйте, перевіряють всю інформацію, яка зазначена в цих документах", — додав Демченко.

Нагадаємо, в Україні під час дії воєнного стану чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Однак є винятки, і деякі чоловіки навіть призовного віку можуть перетнути кордон з будь-якою метою, навіть для поїздки на море.

Крім цього, перетинати кордон можна чоловікам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи. Проте статус інвалідності їм необхідно підтвердити відповідними документами. Інакше за кордон не випустять.

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