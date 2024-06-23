У Міноборони пояснили, як працює QR-код в Резерв+

QR-код у застосунку Резерв+ — в Міноборони пояснили принцип роботи
У застосунку "Резерв+" з 18 червня з'явився QR-код. Відсканувавши його, можна перевірити облікові дані військовозобов'язаного.
Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін у неділю, 23 червня.
QR-код у застосунку "Резерв+"
"У застосунку "Резерв+" з 18 червня з'явився QR-код, відсканувавши який можна, перевірити чинність електронного військово-облікового документа. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий", — сказав Лазуткін.
За його словами, також у застосунку можна згенерувати версію електронного військово-облікового документа у кілька кліків та "виправити дані онлайн". Це передбачено у двох випадках:
- військовослужбовець досі перебуває на обліку — для тих військових, чий актуальний статус не відображався в реєстрі "Оберіг";
- дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, які отримали таке сповіщення у застосунку "Резерв+".
У ДПСУ зазначили, що відтепер українці зможуть пред'явити прикордонникам на КПП електронну версію військово-облікового документа. Лазуткін додав, що його згенерували вже понад 800 тис. українців.
Раніше у Міноборони пояснили, що робити якщо в ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+".
Крім того, до функціонала "Резерв+" планують додати можливість отримувати електронне направлення на ВЛК.
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