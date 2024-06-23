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QR-код у застосунку Резерв+ — в Міноборони пояснили принцип роботи

23 червня 2024 09:37
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
У Міноборони пояснили, як працює QR-код в Резерв+
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Фото: скриншот з відео
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

У застосунку "Резерв+" з 18 червня з'явився QR-код. Відсканувавши його, можна перевірити облікові дані військовозобов'язаного

Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін у неділю, 23 червня.

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 QR-код у застосунку "Резерв+"

"У застосунку "Резерв+" з 18 червня з'явився QR-код, відсканувавши який можна, перевірити чинність електронного військово-облікового документа. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий", — сказав Лазуткін.

За його словами, також у застосунку можна згенерувати версію електронного військово-облікового документа у кілька кліків та "виправити дані онлайн". Це передбачено у двох випадках:

  • військовослужбовець досі перебуває на обліку — для тих військових, чий актуальний статус не відображався в реєстрі "Оберіг";
  • дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, які отримали таке сповіщення у застосунку "Резерв+".

У ДПСУ зазначили, що відтепер українці зможуть пред'явити прикордонникам на КПП електронну версію військово-облікового документа. Лазуткін додав, що його згенерували вже понад 800 тис. українців. 

Раніше у Міноборони пояснили, що робити якщо в ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+".

Крім того, до функціонала "Резерв+" планують додати можливість отримувати електронне направлення на ВЛК. 

Міноборони
військовий призов
військовий облік
мобілізація
військовозобов'язані
чоловіки
резерв

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