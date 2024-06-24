Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В Минобороны рассказали, когда появится автоматическая отсрочка в Резерв+ arrow

В Минобороны рассказали, когда появится автоматическая отсрочка в Резерв+

24 июня 2024 17:58
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
В Резерв+ может появиться автоматическая отсрочка
Приложение Резерв+ в смартфоне. Фото: НТА
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Министерство обороны планирует запустить сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации до конца лета через приложение "Резерв+". Этот сервис может стать доступным без необходимости личного обращения в ТЦК и сбора документов, в частности для лиц с инвалидностью или родителей троих детей.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии NV.

Читайте также:

Отсрочка в Резерв+

Замминистра также отметила, что Минобороны уже установило сотрудничество с восемью государственными реестрами и планирует расширять их сеть. К примеру, были налажены связи с Государственным реестром актов гражданского состояния для проверки информации о родственных связях.

По ее словам, возможность автоматической отсрочки может быть запущена еще этим летом. Она также подчеркнула, что команда Минобороны работает над технической поддержкой всех необходимых процессов и надеется на успешное испытание нововведений в течение лета.

Черногоренко также заявила о намерении сделать "Резерв+" цифровым аналогом ТЦК, перенося максимум услуг онлайн во избежание бумажных документов и физического взаимодействия с чиновниками.

"Наше видение — максимально устранить бумажные документы и физическое взаимодействие людей с чиновниками. Это будет осуществляться благодаря постепенному совершенствованию взаимодействия между реестрами. Мы постоянно анализируем существующие бизнес-процессы, работаем над их оптимизацией, делаем все в рамках действующего законодательства, меняем действующее законодательство, берем на себя лидерство по этим изменениям. И я думаю, что в ближайшее время эти функции, о которых я сказала, будут запущены", — заявила Черногоренко.

Напомним, что для пересечения границы мужчины могут использовать приложение "Резерв+". Однако в приложении должны быть отметки о снятии с военного учета или отсрочку.

Ранее мы писали, что в приложении "Резерв+" с 18 июня появился QR-код. Отсканировав его, можно проверить учетные данные военнообязанного.

Минобороны
Украина
мобилизация
Министерство обороны
отсрочка
военнообязанные
резерв

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление