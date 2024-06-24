В Резерв+ может появиться автоматическая отсрочка

Приложение Резерв+ в смартфоне. Фото: НТА

Министерство обороны планирует запустить сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва во время мобилизации до конца лета через приложение "Резерв+". Этот сервис может стать доступным без необходимости личного обращения в ТЦК и сбора документов, в частности для лиц с инвалидностью или родителей троих детей.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии NV.

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Отсрочка в Резерв+

Замминистра также отметила, что Минобороны уже установило сотрудничество с восемью государственными реестрами и планирует расширять их сеть. К примеру, были налажены связи с Государственным реестром актов гражданского состояния для проверки информации о родственных связях.

По ее словам, возможность автоматической отсрочки может быть запущена еще этим летом. Она также подчеркнула, что команда Минобороны работает над технической поддержкой всех необходимых процессов и надеется на успешное испытание нововведений в течение лета.

Черногоренко также заявила о намерении сделать "Резерв+" цифровым аналогом ТЦК, перенося максимум услуг онлайн во избежание бумажных документов и физического взаимодействия с чиновниками.

"Наше видение — максимально устранить бумажные документы и физическое взаимодействие людей с чиновниками. Это будет осуществляться благодаря постепенному совершенствованию взаимодействия между реестрами. Мы постоянно анализируем существующие бизнес-процессы, работаем над их оптимизацией, делаем все в рамках действующего законодательства, меняем действующее законодательство, берем на себя лидерство по этим изменениям. И я думаю, что в ближайшее время эти функции, о которых я сказала, будут запущены", — заявила Черногоренко.

Напомним, что для пересечения границы мужчины могут использовать приложение "Резерв+". Однако в приложении должны быть отметки о снятии с военного учета или отсрочку.

Ранее мы писали, что в приложении "Резерв+" с 18 июня появился QR-код. Отсканировав его, можно проверить учетные данные военнообязанного.