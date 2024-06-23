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Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони

23 червня 2024 01:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Міноборони пояснили, як діяти військовозобов'язаним, якщо ТЦК відмовляється приймати документ із "Резерв+"
Смартфон із відкритим мобільним застосунком "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, що й паперовий. Оформити його можна в мобільному застосунку "Резерв+". Якщо ж електронний документ не приймають у ТЦК, про це варто повідомляти у службу підтримки.

Таку заяву зробила в суботу, 22 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Черногоренко наголосила, що електронний військово-обліковий документ, згідно із постановою 559 Кабінету міністрів України, рівносильний паперовому. Тим, хто мають згенерований документ у "Резерв+", носити паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво вже не треба. Роз'яснення щодо цього Міністерство оборони направило до всіх уповноважених органів, які зобов'язані перевіряти військово-облікові документи. Йдеться не лише про представників ТЦК, а про працівників Нацполіції та ДПСУ.

Якщо працівники ТЦК відмовляються розглядати електронний військово-обліковий документ, про це треба повідомляти на електронну пошту застосунку "Резерв+".

"Ми оперативно спробуємо з нашими колегами й партнерами опрацювати всі звернення", — пообіцяла заступниця очільника оборонного відомства.

Нагадаємо, у додатку "Резерв+" незабаром можна буде онлайн оформити відстрочку від мобілізації. Таку функцію обіцяють запустити протягом літа.

Також ми повідомляли, коли українці зможуть отримати надрукований військово-обліковий документ із QR-кодом.

Міноборони
мобілізація
документи
ТЦК та СП
резерв

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