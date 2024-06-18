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У Міноборони повідомили, коли в Резерв+ завантажаться дані про бронювання

18 червня 2024 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони відповіли, коли в Резерв+ з'явиться інформація про бронювання
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У застосунку "Резерв+" у вівторок, 18 червня, з'явилися нові функції. Йдеться про електронний військово-обліковий документ з QR-кодом і дистанційне виправлення помилок.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону повідомила, коли в "Резерв+" завантажаться дані про бронювання.

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Дані про бронювання в "Резерв+"

За словами Черногоренко, інформація про бронювання військовозобов’язаних будуть завантажені до кінця цього тижня, 22 червня. 

Вона каже, що поки дані не були внесені операторами ТЦК.

"Але після завантаження цих даних це зробить можливим коректне відображення в "Резерв+", — зазначила Черногоренко.

Нагадаємо, Черногоренко пояснила, чому не у всіх з'явився QR-код у застосунку "Резерв+". За її словами, доступ отримають всі користувачі, однак це буде здійснюватися декількома хвилями.

Також у мобільному додатку "Резерв+" військово-облікові дані оновили вже 1,5 мільйона українців. Застосунок наразі найзручніший і найпопулярніший спосіб оновлення персональної інформації.

Україна
Міноборони
мобілізація
українці
бронювання
резерв

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