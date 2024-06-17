Мобілізація в Україні — який статус може отримати військовозобов'язаний у Резерв+

Чоловік реєструється у застосунку Ркзерв+. Фото: РБК-Україна

Як відомо, з набранням чинності нового закону про мобілізацію усі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років повинні оновити військово-облікові дані. Зробити це треба до 16 липня 2024 року. Наразі чимало громадян оновлюють інформацію про себе через застосунок Резерв+. Адже це можна зробити онлайн, не виходячи з дому. Після завантаження додатка та оновлення даних, кожен чоловік може побачити у своєму профілі відповідний статус.

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Які бувають статуси у Резерв+ та що вони означають, розповідаємо далі у матеріалі.

Що означають статуси у Резерв+

Після оновлення даних онлайн у застосунку Резерв+ військовозобов'язаний чоловік може отримати один із цих статусів:

На обліку — військовозобов’язана особа перебуває на обліку, ТЦК не потребує додаткової інформації;

— військовозобов’язана особа перебуває на обліку, ТЦК не потребує додаткової інформації; У розшуку — особа порушила правила військового обліку, необхідно звернутися до ТЦК та оновити військово-облікові дані. Такого громадянина можуть затримати при першій перевірці документів. Важливо зазначити, що статус може бути помилковим, але навіть у такому разі необхідно звернутися до ТЦК;

— особа порушила правила військового обліку, необхідно звернутися до ТЦК та оновити військово-облікові дані. Такого громадянина можуть затримати при першій перевірці документів. Важливо зазначити, що статус може бути помилковим, але навіть у такому разі необхідно звернутися до ТЦК; Знятий з обліку — військовозобов'язаний перебуває на спеціальному обліку (поліція, ДСНС тощо), або тимчасово знятий з обліку (до прикладу, через зміну ТЦК у зв'язку зі зміною місця проживання).

— військовозобов'язаний перебуває на спеціальному обліку (поліція, ДСНС тощо), або тимчасово знятий з обліку (до прикладу, через зміну ТЦК у зв'язку зі зміною місця проживання). Виключений з обліку — йдеться про чинних військовослужбовців, непридатних до військової служби, осіб, які мають бронь або відстрочку;

— йдеться про чинних військовослужбовців, непридатних до військової служби, осіб, які мають бронь або відстрочку; Уточнюється — військовозобов’язаний не стоїть на обліку в ТЦК. Якщо громадянин має військовий квиток або посвідчення, то це помилка ТЦК. Але якщо громадянин не має подібних документів, то має стати на облік та уточнити свої дані.

Також варто зауважити, якщо українець має бронь або відстрочку, то у Резерв+ відображатиметься статус "на обліку", але з відповідною позначкою.

Чоловік реєструється у застосунку Ркзерв+. Фото: Фокус

Раніше ми писали, коли Резерв+ стане офіційним документом, який замінить військовий квиток.

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