В Минобороны ответили, когда в Резерв+ появится информация о бронировании

В Минобороны сообщили, когда в Резерв+ загрузятся данные о бронировании
В приложении "Резерв+" во вторник, 18 июня, появились новые функции. Речь идет об электронном военно-учетном документе с QR-кодом и дистанционном исправлении ошибок.
Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона сообщила, когда в "Резерв+" загрузятся данные о бронировании.
Данные о бронировании в "Резерв+"
По словам Черногоренко, информация о бронировании военнообязанных будет загружена до конца этой недели, 22 июня.
Она говорит, что пока данные не были внесены операторами ТЦК.
"Но после загрузки этих данных это сделает возможным корректное отображение в "Резерв+", — отметила Черногоренко.
Напомним, Черногоренко объяснила, почему не у всех появился QR-код в приложении "Резерв+". По ее словам, доступ получат все пользователи, однако это будет производиться несколькими волнами.
Также в мобильном приложении "Резерв+" военно-учетные данные обновили уже 1,5 миллиона украинцев. Эта программа — пока самый удобный и популярный способ обновления персональной информации.
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