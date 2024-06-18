В Минобороны ответили, когда в Резерв+ появится информация о бронировании

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В приложении "Резерв+" во вторник, 18 июня, появились новые функции. Речь идет об электронном военно-учетном документе с QR-кодом и дистанционном исправлении ошибок.

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона сообщила, когда в "Резерв+" загрузятся данные о бронировании.

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Данные о бронировании в "Резерв+"

По словам Черногоренко, информация о бронировании военнообязанных будет загружена до конца этой недели, 22 июня.

Она говорит, что пока данные не были внесены операторами ТЦК.

"Но после загрузки этих данных это сделает возможным корректное отображение в "Резерв+", — отметила Черногоренко.

Напомним, Черногоренко объяснила, почему не у всех появился QR-код в приложении "Резерв+". По ее словам, доступ получат все пользователи, однако это будет производиться несколькими волнами.

Также в мобильном приложении "Резерв+" военно-учетные данные обновили уже 1,5 миллиона украинцев. Эта программа — пока самый удобный и популярный способ обновления персональной информации.