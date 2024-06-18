Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow У Міноборони пояснили, чому не у всіх з'явився QR-код у Резерв+ arrow

У Міноборони пояснили, чому не у всіх з'явився QR-код у Резерв+

18 червня 2024 13:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Резерв+ не з'явився QR-код — у Міноборони назвали причину
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко пояснила, чому не у всіх з'явився QR-код у застосунку "Резерв+". За її словами, доступ отримають всі користувачі, однак це буде здійснюватися декількома хвилями.

Про це Катерина Черногоренко сказала в ефірі телемарафону у вівторок, 18 червня.

Читайте також:

QR-код у застосунку "Резерв+"

"Оскільки ми запускаємо інтеграційно, тобто декількома хвилями, абсолютно всі отримають доступ до можливості генерації цього документа... Ми бачимо статистику. Успішно завантажили вже електронний військово-обліковий документ 62 тисячі користувачів. Це дуже великий попит. Оскільки це було лише за декілька годин. І далі застосунок буде абсолютно всім доступний в маркетах", — каже Черногоренко.

За її словами, доступ до застосунку будуть мати 176 країн і Україна. Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку каже, що це ефект поступової доступності додатка в маркетах. 

"Абсолютно всі користувачі отримають цей доступ. Просто це буде здійснюватися декількома хвилями. Слідкуйте за цими оновленнями... Буквально протягом сьогоднішнього дня, декілька днів поспіль абсолютно всі 176 країн і Україна будуть мати доступ до застосунку", — зазначила Черногоренко.

Вона додала, що електронний військовий квиток вже легалізований постановою Кабміну.

Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що в Україні у застосунку для оновлення військово-облікових даних "Резерв+" незабаром з'явиться QR-код. Його можна буде використовувати замість паперового облікового документа.

Раніше заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що з 18 червня в застосунку "Резерв+" з'явиться електронний військово-обліковий документ. Це нововведення дозволить громадянам України легко підтвердити оновлення своїх даних.

Україна
Міноборони
мобілізація
українці
армія
резерв

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор