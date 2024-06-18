У Резерв+ не з'явився QR-код — у Міноборони назвали причину

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко пояснила, чому не у всіх з'явився QR-код у застосунку "Резерв+". За її словами, доступ отримають всі користувачі, однак це буде здійснюватися декількома хвилями.

Про це Катерина Черногоренко сказала в ефірі телемарафону у вівторок, 18 червня.

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QR-код у застосунку "Резерв+"

"Оскільки ми запускаємо інтеграційно, тобто декількома хвилями, абсолютно всі отримають доступ до можливості генерації цього документа... Ми бачимо статистику. Успішно завантажили вже електронний військово-обліковий документ 62 тисячі користувачів. Це дуже великий попит. Оскільки це було лише за декілька годин. І далі застосунок буде абсолютно всім доступний в маркетах", — каже Черногоренко.

За її словами, доступ до застосунку будуть мати 176 країн і Україна. Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку каже, що це ефект поступової доступності додатка в маркетах.

"Абсолютно всі користувачі отримають цей доступ. Просто це буде здійснюватися декількома хвилями. Слідкуйте за цими оновленнями... Буквально протягом сьогоднішнього дня, декілька днів поспіль абсолютно всі 176 країн і Україна будуть мати доступ до застосунку", — зазначила Черногоренко.

Вона додала, що електронний військовий квиток вже легалізований постановою Кабміну.

Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що в Україні у застосунку для оновлення військово-облікових даних "Резерв+" незабаром з'явиться QR-код. Його можна буде використовувати замість паперового облікового документа.

Раніше заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що з 18 червня в застосунку "Резерв+" з'явиться електронний військово-обліковий документ. Це нововведення дозволить громадянам України легко підтвердити оновлення своїх даних.