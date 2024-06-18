Через мобільний додаток Резерв+ військово-облікові дані оновили 1,5 млн українців

Чоловік тримає в руці смартфон з додатком "Резерв+". Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У мобільному додатку "Резерв+" військово-облікові дані оновили вже 1,5 мільйони українців. Застосунок наразі найзручніший і найпопулярніший спосіб оновлення персональної інформації.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

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Також громадяни звертаються до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). У такий спосіб свої дані оновили понад 230 тисяч військовозобов'язаних. Натомість особисто відвідали ТЦК 208 тисяч осіб.

У МОУ кажуть, що цифрові інструменти допомагають оновлювати дані з будь-якої локації та розвантажують ТЦК.

Оновлення даних за кордоном

Застосунок "Резерв+" користується попитом і за кордоном. Найактивніше оновлюють дані у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США.

Військові нагадують, що всі чоловіки з 18 до 60 років повинні оновити дані до 16 липня.

Раніше у Міноборони заявили, що додаток "Резерв+" може замінити військовий квиток, коли у ньому з'явиться функія генерування QR-коду. Також в оборонному відомстві запевнили: витік даних з "Резерву+" неможливий, оскільки програма не зберігає дані, а лише використовує інформацію з державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".