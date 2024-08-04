У Міноборони попередили про появу фейкового застосунку "Резерв+"

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Ворог розповсюджує веб-застосунки, які мають виглядати як "Резерв+". Мета — збір персональних даних українців.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook у неділю, 4 серпня.

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За словами Катерини Черногоренко, у Міністерстві оборони України вже знають про ці факти і працюють над забезпеченням захисту громадян України.

"Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите. Користуйтеся тільки офіційним сайтом "Резерв+": reserveplus.mod.gov.ua. Не переходьте за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо", — йдеться в повідомленні.

При завантаженні застосунку обов’язково необхідно перевірити, що розробником є Міністерство оборони України.