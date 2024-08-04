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У населених пунктах України через мобілізацію стало мало чоловіків, назріває любовна криза, — NYT

4 серпня 2024 19:11
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Любовна криза в Україні — через мобілізацію чоловіків стало менше
Самотня жінка на вулиці. Фото ілюстративне: NYT
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні через війну, яку провадить проти нашої держави Росія, загостриться любовна криза. Це зумовлено скороченням кількості чоловіків у містах і селах через мобілізацію.

Про це повідомляє New York Times у неділю, 4 серпня.

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Видання повідомляє, що війна впливає на романтичні відносини між молодими людьми. Через низку проблем в країні загострюється любовна криза.

"Війна спричинила хаос на сцені знайомств. Хоча прагнення до любові може здаватися другорядним у зв’язку з ракетними атаками, перебоями в електропостачанні та нестачею їжі, багато українців кажуть, що їм потрібні романтичні стосунки, щоб допомогти їм впоратися з травмою життя в країні, яка воює", — говориться у матеріалі. 

Видання також зазначає, що для жінок ця проблема постає особливо гостро, оскільки загинуло багато чоловіків. Значна їх кількість перебуває на передовій, деякі втекли з країни, а інші не бажають залишати свої домівки, боячись бути зупиненими на вулиці працівниками ТЦК. 

Автори видання запевняють, що у таких містах, як Київ, присутність чоловіків помітно скоротилася, а у деяких селах призов на військову службу спустошив чоловіче населення.

"Залишається невеликий відсоток чоловіків, які готові та хочуть стосунків", — вважає український психотерапевт і сексолог Маргарита Стельмашова.

Бояться військовослужбовців 

Війна також ускладнила встановлення довгострокових відносин. Багато солдатів відчувають психологічний стрес, який напружує їхні інтимні зв'язки, пояснюють сексологи.

І кілька жінок зізналися в інтерв’ю, що вони хвилюються щодо зустрічей з військовослужбовцями, які могли мати травму війни і які одного дня можуть загинути.

У NYT також наводять інформацію від уряду України, згідно із якою минулого року в нашій державі була найменша кількість народжених і друга найнижча кількість шлюбів за останні 10 років.

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