Бронювання українців — нові можливості у додатку "Резерв+"

Застосунок "Резерв+". Фото: НТА

У додатку "Резерв+" з'явилася нова функція, яка дозволяє працівникам критично важливих підприємств підвантажувати дані про бронювання до електронного військово-облікового документа. Відтепер вони можуть отримувати актуальний статус бронювання через додаток, що спрощує процес і знімає потребу у паперових документах.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України у п'ятницю, 26 липня.

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У "Резерв+" відтепер доступний статус бронювання

У застосунку "Резерв+" з'явилася нова можливість. Тепер працівники критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, зможуть підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

Зазначається, що заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг".

Для того, аби отримати актуальний статус після того, як прийду сповіщення потрібно:

натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані;

потім у спадному меню вибрати "Оновити документ".

"Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку "Резерв+" на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини",

— зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.

В Україні уже понад 55 тисяч співробітників критично важливих підприємств заброньовано онлайн.

Нагадаємо, під час оновлення даних у мобільному застосунку "Резерв+" деякі користувачі стикаються із тим, що в додатку, попри напис "дані оновлено", лишається статус "не на обліку". Юрист пояснив, чи вважається процедура успішною, якщо не згенеровано QR-код.

Раніше ми повідомляли, що неточні чи неповні дані у застосунку "Резерв+" після оновлення даних не є проблемою військовозобов’язаного громадянина, і в ТЦК йому не потрібно йти. Єдине, що можна зробити — відправити рекомендованим листом заяву з проханням відкоригувати дані.