Для військових створять веб-портал Армія+ — подробиці

Український солдат зі смартфоном. Фото: Генштаб ЗСУ

Уряд схвалив Положення про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони "Армія +". Забезпечити створення та запуск порталу має Міністерство оборони.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram у вівторок, 30 липня.

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Документ визначає мету, завдання, функціональні можливості та учасників порталу "Армія+", його організаційну структуру та електронну інформаційну взаємодію, перелік інформаційних ресурсів, що використовуються на порталі, а також інші аспекти його роботи.

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що серед основних функцій порталу будуть:

Надання електронних публічних послуг для отримання та використання інформації з державних електронних ресурсів.

Можливість подання заяв, електронних звітів та інших звернень.

Доступ до інформації з інших державних електронних ресурсів через електронний кабінет.

Формування та відображення відомостей з військових документів.

Розміщення мультимедійного контенту, проведення опитувань та тестів.

Трансляція телевізійних чи радіо-програм та інші функції.

"У кожного буде свій кабінет користувача, де буде можливість користуватися всіма послугами. Міноборони має забезпечити створення та введення в експлуатацію цього застосунку", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, під час оновлення даних у мобільному застосунку "Резерв+" деякі користувачі стикаються із тим, що в додатку, попри напис "дані оновлено", лишається статус "не на обліку". Юрист пояснив, чи вважається процедура успішною, якщо не згенеровано QR-код.

Раніше ми повідомляли, що неточні чи неповні дані у застосунку "Резерв+" після оновлення даних не є проблемою військовозобов’язаного громадянина, і в ТЦК йому не потрібно йти. Єдине, що можна зробити, — відправити рекомендованим листом заяву з проханням відкоригувати дані.