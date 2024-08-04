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В Минобороны предупредили о создании врагом фейкового приложения Резерв+

4 августа 2024 19:53
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В Минобороны предупредили о появлении фейкового приложения "Резерв+"
Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Враг распространяет веб-приложения, которые выглядят как "Резерв+". Цель — сбор персональных данных украинцев.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook в воскресенье, 4 августа.

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По словам Екатерины Черногоренко, в Министерстве обороны Украины уже знают об этих фактах и работают над обеспечением защиты граждан Украины.

"Просим вас быть внимательными и проверять источники, на которые переходите. Пользуйтесь только официальным сайтом "Резерв+": reserveplus.mod.gov.ua. Не переходите по ссылкам, имитирующим название reserveplus.mod.gov.ua и заканчивающимся на .top, .website, .org и т.д.", — говорится в сообщении.

При загрузке приложения обязательно необходимо проверить, что разработчиком является Министерство обороны Украины

В Минобороны предупредили о создании врагом фейкового приложения "Резерв+" - фото 1

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