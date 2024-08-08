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В Україні запрацював військовий застосунок "Армія+"— якими послугами можна скористатися

8 серпня 2024 15:14
Валерія Барановська - редактор
Міноборони презентувало застосунок для військових Армія+
Презентація застосунку "Армія+". Фото: Укрінформ
Валерія Барановська - редактор

Міністерство оборони презентувало новий застосунок "Армія+", який покликаний полегшити процеси у військовій сфері. Відсьогодні через додаток уже можна подати електронний рапорт та взяти участь в опитуванні.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 8 серпня.

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В Україні запрацював застосунок "Армія+"

У четвер, 8 серпня, відбулася презентація нового застосунку "Армія+", який уже доступний в App Store і Google Play.

Презентація застосунку Армія+
Презентація застосунку. Фото: Укрінформ

""Армія+" — це нове досягнення у цифровізації процесів у війську. Застосунок, що значно полегшить життя наших військових", — зазначили в Міноборони.

Рустем Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров під час презентації. Фото: Укрінформ

У заході взяв участь також Президент України Володимир Зеленський, який розповів, що додаток стартує з базових функцій і згодом буде наповнюватися додатковими можливостями.

Застосунок Армія+
Зеленський на презентації додатку "Армія+". Фото: Укрінформ

"Одразу запрацюють електронні рапорти, коли за кілька хвилин і кліків можна буде зробити те, що зараз займає щонайменше години і дні. Також буде АрміяID та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів", — заявив глава держави.

Зеленський повідомив, що у застосунку будуть курси та навчальні програми, які потрібні. Українці зможуть отримувати без бюрократії всі соціальні послуги, які держава надає воїну та громадянину.

"Транспорт — можна буде купити квитки або замовити інші потрібні послуги. Медицина й медичні документи — усе це має бути та буде зручним. Банкінг і кредитування — держава створює та буде збільшувати пакет фінансових можливостей для наших українських воїнів", — наголосив Президент.

Він додав, що у застосунку буде також надійна комунікація між військовими за допомогою захищених чатів.

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Володимир Зеленський Міноборони Україна військові застосунок Умєров

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