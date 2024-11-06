Армия+ — какие итоги работы за три месяца

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. Фото: АрмияInform

Количество поданных рапортов через приложение "Армия+" уже превысило 15 000. Лидером в использовании приложения и обработки электронных рапортов стали Десантно-штурмовые войска.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в среду, 6 ноября.

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Лидеры по использованию приложения "Армия+"

Лидеры по обработке электронных рапортов. Фото: Генштаб ВСУ

В тройку лидеров по использованию приложения "Армия+" вошли: Десантно-штурмовые войска (80%), Военно-Морские силы (70%) и Командование сил поддержки (50%). Отмечается, что как минимум каждая вторая их часть обрабатывает электронные рапорты благодаря приложению.

Всего за три месяца работы "Армия+" более тысячи воинских частей начали пользоваться приложением и обрабатывать в нем рапорты военнослужащих.

Первой, кто пересекла отметку в 500 обработанных рапортов, стала 148-я отдельная артиллерийская Житомирская бригада ДШВ ВСУ.

"Эти результаты доказывают — революция в депаперизации войска происходит прямо на наших глазах. Кроме 148-й Житомирской бригады, скоро получим следующее подразделение с 500 полностью обработанными рапортами", — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, приложение "Армия+" запустили в начале августа. За это время в нем авторизовалось уже 360 000 военных, а количество поданных рапортов пересекло отметку в 15 000.

Ежемесячно разработчики обновляют приложение и его функционал. В ноябре в "Армии+" появятся пять новых электронных рапортов.

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