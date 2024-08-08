Застосунок Армія+ — чи зберігаються дані військових у системі

Презентація застосунку "Армія+". Фото: Офіс Президента

У Міноборони запевнили, що персональні дані військових не зберігаються у застосунку "Армія+", а підтягуються з інших реєстрів. У разі викрадення пристрою росіянами адміністратори можуть заблокувати обліковий запис і видалити всі дані у разі загрози.

Про це повідомив начальник управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий, пише УНН.

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В застосунку "Армія+" не зберігаються дані військових

У четвер, 8 серпня, запрацював новий застосунок для військових "Армія+". У Міноборони повідомили, що у додатку не зберігаються персональні дані військовослужбовців. Тому, якщо ворог захопить пристрій, адміністратор може заблокувати обліковий запис та видалити всі дані.

"Дані військових не зберігаються в системі "Армія+". Вони підтягуються з інших реєстрів. Тобто з реєстру "Оберіг" або з банку. Ми їх не зберігаємо в системі, відповідно викоту цих персональних даних не може бути. Якщо ваш девайс захопив ворог, адміністратор системи може заблокувати ваш обліковий запис й будь-які дані, які на той момент будуть в "Армії+", вони всі видаляться", — зазначив Берестовий.

Він додав, що безпека застосунку постійно моніториться та вдосконалюється.

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила, що Міноборони під'єднало абсолютно всі державні команди, які займаються захистом цифрових інструментів.

"З точки зору безпеки, на даному етапі ми підключили абсолютно всі державні команди, які займаються захистом наших цифрових інструментів, ми зараз знаходимося в активному, постійному моніторингу, розвитку цієї частини нашого продукту", — повідомила Черногоренко.

Керівник проєкту "Армія+" Роман Завгородній наголосив, на тому, що безпека ніколи не статична, це завжди динаміка.

"Якщо хтось скаже: ми безпечний застосунок – це не правда. Адже це питання часу та підходів. Тому це завжди динамічна робота і вона у нас побудована динамічно, ми ніколи не зупиняємося й ми не скажемо, що захищенні на 100%, це буде не правда", — підсумував Завгородній.